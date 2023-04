A Xunta destaca a forza do sector do mar galego que bateu un novo récord de exportacións en 2022 ao superar os 2.700 M€

Rosa Quintana puxo de relevo a tendencia á alza neste ámbito e subliñou que os datos do ano pasado supoñen un incremento do 12% en relación cos de 2021

Lembrou que Galicia leva anos solicitando ao Goberno central a rebaixa do IVE dos produtos do mar e salientou o agravio comparativo con outros países como Portugal, que recentemente decidiu eliminar o IVE dalgúns peixes e do atún en conserva



A conselleira do Mar, Rosa Quintana, puxo en valor a fortaleza do sector do mar de Galicia e o récord sen precedentes que acadou no 2022 no campo das exportacións ao superar os 2.700 millóns de euros de facturación. Nesta liña, expuxo que a comercialización internacional de produtos do mar é unha oportunidade para o crecemento do sector fronte á crise de prezos actual que se engade ás dificultades vividas pola pandemia da covid–19 ou a guerra en Ucraína, que afecta ao acceso a determinadas materias primas.

Así o sinalou hoxe en Vigo durante un almorzo–coloquio do VII Galicia Market Place dedicado ao mar. Alí tamén fixo fincapé na tendencia crecente dos últimos anos neste ámbito pois desde 2017 –exercicio no que se rompeu o teito dos 2.000 millóns de euros de facturación– os datos non baixaron desa cifra. De feito, puntualizou, os do ano pasado superan nun 12% aos de 2021 e a media dos últimos seis anos está próxima aos 2.300 millóns de euros.

Ademais, Rosa Quintana expuxo a necesidade de seguir apostando pola promoción do consumo e a comercialización de produtos do mar para impulsar a competitividade da cadea mar–industria. Neste contexto, a titular de Mar subliñou que é clave a rebaixa do IVE dos produtos do mar para igualar o tipo fiscal ao doutros países da Unión Europea.

Galicia, lembrou, leva tempo insistindo ao Goberno central nesta demanda pois a redución ou eliminación do IVE incentivaría o movemento no mercado, contribuiría a reactivar o consumo e aliviaría a situación das familias, principalmente as de baixos ingresos. Máxime, engadiu Rosa Quintana, no contexto de inflación actual, que deriva na suba do prezo das materias primas e nun descenso no consumo de produtos do mar en España. Unha situación que cualificou de especialmente inxusta tendo en conta que o Executivo estatal baixou o IVE doutros produtos considerados alimentos básicos como o aceite ou a pasta.

De feito, a conselleira citou tamén os exemplos doutros países como Irlanda, Malta, Chipre ou Hungría nos que os tipos de IVE dos produtos do mar varían entre o 0 e o 5%. Nesta liña, destacou o caso de Portugal, que recentemente decidiu eliminar o IVE dos peixes de maior consumo e do atún en conserva.

Esta medida, subliñou, debería sentar un precedente para o Goberno español, que continúa sen atender a demanda da comunidade galega xerando un agravio comparativo no contexto europeo. Nesta liña, Rosa Quintana sinalou que Galicia seguirá insistindo nesta petición e defendendo o papel esencial do sector marítimo–pesqueiro na subministración de alimentos de calidade á cidadanía e na contribución á dieta atlántica.

A titular de Mar, que estivo acompañada polo director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, aproveitou tamén a ocasión para salientar o vínculo do aspecto sanitario e nutricional cos produtos do mar. De aí, engadiu, a importancia das campañas para impulsar o consumo de peixes e mariscos en fresco ou transformados e para apoiar o labor dos profesionais do mar.

O Galicia Market Place é un evento organizado polo Círculo de Empresarios de Galicia que aborda a situación de distintos sectores da economía galega. A xornada de hoxe, pertencente á sétima edición desta iniciativa, estivo centrada na pesca e na posta en valor dos produtos do mar para unha alimentación saudable. Entre as actividades que incluíu están mesas redondas e conferencias coa participación de diferentes axentes relacionados coa cadea mar–industria así como degustacións de produtos do mar.





