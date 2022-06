A Xunta destaca a forte aposta de Galicia como potencia termal cunha gran oferta turística de calidade

A directora de Turismo, Nava Castro, participou na mesa redonda sobre “O turismo de saúde e benestar: situación, retos e oportunidades” no marco do VIII Curso de Verano da Universidade de A Coruña

A Coruña, 14 de xuño de 2022

Nava Castro participou no curso “Potencialidades do turismo de saúde e benestar: unha fórmula para a recuperación” onde indicou que en Galicia parte da base dun turismo termal xa consolidado, con ofertas de calidade. Ademais , Castro destacou que o turismo termal é unha potencialidade no momento de recuperación económica e turística actual, xa que somos unha comunidade que está a ofertar un turismo sen aglomeracións e permitindo o desfrute da natureza.