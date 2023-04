A Xunta destaca a Feira Náutico-Pesqueira Expomar como punto de encontro de referencia das últimas innovacións e tecnoloxías no sector

O director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, asistiu hoxe á presentación da

XIX Feira Monográfica Náutico–Pesqueira Expomar 2023, un evento que se celebrará do 10 ao 13 de maio no porto de Burela e que afianza Galicia como punto de encontro

referente

das

innovacións e tecnoloxías d

o sector

en toda a cornixa cantábrica e norte de Portugal

coa competitividade do sector marítimo–pesqueiro.

Esta cita, de carácter bienal e internacional, actúa como nexo de

centos de expositores que mostran as últimas novidades do ámbito marítimo–pesqueiro. De feito, nesta edición prevese igualar e incluso superar as cifras de negocio da última feira, alcanzando os 135 stands de expositores e máis de 350 marcas de diferentes países.

as XXX Xornadas Técnicas e o XXIV Encontro Empresarial de Organizacións Pesqueiras.





