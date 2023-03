A Xunta destaca no Congreso Nacional de Hospitais a eficacia do concurso de méritos para cubrir postos de difícil cobertura nos comarcais

Así o defendeu o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no 23 Congreso de Hospitales y Gestión Sanitaria celebrado en As Palmas, no que participou na mesa de conselleiros

“Galicia reforzará o cadro de persoal destes hospitais comarcais, grazas aos cales o 85% dos galegos está a menos de media hora dun centro hospitalario na comunidade autónoma con maior dispersión poboacional”, explicou

Comesaña resumiu tamén outras medidas que a Xunta puxo en marcha para mellorar o funcionamento da sanidade pública galega e que benefician tanto aos pacientes como aos profesionais

As Palmas de Gran Canaria, 9 de marzo 2023

o cadro de persoal dos seus hospitais comarcais –un total de 7– , “grazas aos cales o 85 % dos galegos está a menos de media hora dun centro hospitalario”. Esta nova convocatoria incluirá tamén prazas de Primaria e de especialidades como Psiquiatría e Psicoloxía, pero está dirixida especialmente aos comarcais. Na primeira convocatoria feita, Galicia conseguiu cubrir máis de 100 postos de facultativos de atención primaria que quedaron vacantes nas distintas ofertas públicas de emprego e concursos de traslados.

No concurso de méritos, os facultativos teñen a oportunidade de obter unha praza fixa sen necesidade de facer un exame, simplemente por un baremo dos seus méritos. Julio García Comesaña explicou tamén na súa intervención os motivos que levaron ao Goberno galego a aprobar a Lei autonómica, e lembrou o problema ao que se enfronta hoxe a sanidade de toda España, “coa falta de especialistas, principalmente en medicina familiar e comunitaria”.

“Esta é a cuestión máis urxente para garantir a sustentabilidade dos sistemas de saúde”, remarcou, ao tempo que sinalou a inacción do Ministerio de Sanidade ao respecto, “non poñendo en marcha medidas como reforma do sistema de elección de prazas MIR para que non queden prazas desertas, a creación da especialidade de urxencias e emerxencias e a reforma do sistema de acreditación de unidades docentes de medicina familiar e comunitaria para facelo máis flexible e áxil”.

“Esta necesidade de incentivar as prazas de difícil cobertura fora xa obxecto dun acordo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde aprobado por unanimidade en abril de 2018 no que se establecía a necesidade de reformar a lexislación do Estatuto Marco do persoal estatutario dos servizos de saúde a tal efecto, un acordo que permanece incumprido desde entón”, insistiu Julio García Comesaña, quen abundou que, do mesmo xeito, o impulso do sistema de concurso para a selección de persoal sanitario especialista “é unha recomendación incluída no ditame da Comisión para a reconstrución social e económica creada no Congreso dos Deputados, que continúa sen cumprirse por parte do Goberno de España dous anos despois da aprobación dese ditame”.





