A Xunta destaca o compromiso autonómico co emprendemento e cos autónomos nun acto celebrado no Polo de Monforte de Lemos

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, participou na xornada ‘Impulso e sinerxías’, na que debullou o mapa de axudas que a Administración dispón para quen inicie ou queira consolidar a súa actividade

Lembrou que a próxima semana abrirase o prazo de solicitude das axudas ao emprendemento con achegas de ata 30.900 euros para dar cobertura a investimentos en equipamento informático, mobiliario ou eficiencia enerxética

A Rede de polos de emprendemento está a dar a coñecer e asesorar sobre as axudas para novas iniciativas de autónomos, pemes e entidades da economía social

Monforte de Lemos (Lugo), 7 de febreiro de 2023

A directora xeral de Emprendemento, Margarita Ardao, participou hoxe na xornada Impulso e sinerxías –organizada desde o Polo de Emprendemento de Monforte de Lemos en colaboración coa Asociación CCU Monforte e a Asociación de Interese Económico Ribeira Sacra– na que expuxo o mapa de axudas que a Xunta leva convocadas neste inicio de ano e que referendan o compromiso da Administración autonómica coas iniciativas empresariais e o traballo autónomo.

Lembrou que desde a próxima semana, persoas traballadoras autónomas, mutualistas, pemes e entidades de economía social poderán solicitar ás axudas ao emprendemento

e dotadas cun orzamento de 6,5 millóns de euros. Con elas, o Goberno galego busca impulsar as iniciativas, contribuíndo ao incremento da súa actividade económica e á mellora da súa competitividade, indicou.

As achegas van dos 3.000? aos 30.900? (en función da magnitude do investimento realizado) para dar cobertura, entre outros, a gastos vencellados co proxecto empresarial en materia de equipamento informático, eficiencia enerxética, equipamento e mobiliario, ou na reforma das instalacións.

Tal e como destacou Ardao, os doce polos de emprendemento que están a dar cobertura ao 100% do territorio galego estanse a converter en puntos para amplificar o coñecemento de todas as liñas coas que contan as galegas e galegos que desexen iniciar unha actividade na comunidade –ben por conta propia, como peme ou como entidade dentro da economía social– prestando apoio en todas as fases de desenvolvemento da idea e brindando asesoramento técnico e a información necesaria para que poidan coñecer e acceder aos recursos existentes.

A directora xeral fixo especial fincapé no acompañamento que a Administración autonómica está a dispensar ás persoas que dan os primeiros pasos no seu emprendemento. Destacou a nova medida coa que a Xunta de Galicia dá cobertura á cota reducida das novas altas de autónomos. Tamén os apoios destinados a impulsar a contratación de persoal, ambas as dúas co prazo de solicitude vixente.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ofrece financiar os primeiros gastos da actividade dos traballadores por conta propia a través de dúas liñas que suman un orzamento de 28,9 millóns de euros. Neste total inclúese a partida de 9,6 millóns de euros para subvencionar ao 100% a cota reducida dos novos autónomos durante 12 meses.

Tamén permanece aberto o prazo para pedir as axudas que –cun importe de 1,3 millóns de euros– buscan incentivar a contratación por parte das persoas autónomas do primeiro, segundo e terceiro traballador, cunha maior contía se contratan mulleres.

A maiores, Ardao referiuse a dous programas de axudas ao emprego autónomo que suman 9,5 millóns de euros: para mellorar a competitividade de traballadores autónomos cunha antigüidade superior aos 42 meses (Bono Autónomo) e para apoiar a profesionais que desexen volver emprender tras o cesamento de actividade (Bono nova oportunidade).

A través de todas estas iniciativas, indicou Ardao, a Xunta de Galicia está a amosar un firme compromiso coa dinamización económica de Galicia e, sobre todo, pola diversificación da actividade nas contornas rurais e o aproveitamento do talento. Unha finalidade, indicou, á que están a contribuír en gran medida os polos de emprendemento postos en marcha hai ano e medio e que xa asesoraron máis dun milleiro de proxectos.





