A Xunta destaca a colaboración dos avogados galegos para consolidar avances na quenda de oficio e na mediación intraxudicial

O vicepresidente segundo da Xunta, Diego Calvo, acudiu hoxe á festividade de San Raimundo Peñafort organizada polo Colexio de Avogados de Santiago de Compostela, no que se premiou á Cruz Vermella, se homenaxeou ao letrado Jesús Maroño por 60 anos de exercicio e se recoñeceu á traxectoria do exdirector xeral de Xustiza e secretario de Goberno do TSXG, Juan José Martín

O Goberno galego vén de reforzar a colaboración co Consello da Avogacía Galega en compensación por este servizo nos casos que se designan profesionais da quenda de oficio por requirimento xudicial cando non exista un recoñecemento expreso deste dereito, e para prestar atención xurídica a vítimas de delitos sexuais







