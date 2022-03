A Xunta destaca o Camiño de Santiago como símbolo da unión dos pobos europeos

O director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, reuniuse co Embaixador do Consello de Europa Patrick Engelberg no marco do “XII Congreso Internacional de Estudos Xacobeos” celebrado estes días na cidade compostelá





