A Xunta destaca a calidade e o bo estado da centola das rías galegas na VII festa gastronómica dedicada a este crustáceo en Lorbé

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Oleiros (A Coruña), 12 de novembro de 2022

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e a conselleira do Mar, Rosa Quintana, asistiron hoxe á VII Festa Gastronómica da Centola no porto de Lorbé, unha iniciativa organizada pola confraría de pescadores local co ánimo de promocionar este crustáceo tanto entre veciños como visitantes. O evento tamén serve para homenaxear á frota de artes menores que o captura na zona aproveitando que o pasado luns abriu a campaña nas provincias da Coruña e Pontevedra ?en Lugo farao o 28 deste mes?.

O Executivo galego destaca a calidade e excelente sabor desta especie así como o bo estado biolóxico que presenta en augas galegas, xa que na pasada campaña de 2021–2022 alcanzou rexistros históricos nas lonxas galegas con preto de 700.000 quilos comercializados. Os asistentes á xornada gastronómica de hoxe poden degustar a centola nos restaurantes que participan na festa ?Porto de Lorbé, A Escola, Casa Méndez, A Cortiña e A Coviña? ou recollela xa preparada para levar no propio porto.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando