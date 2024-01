A Xunta destaca a calidade asistencia da residencia de maiores Vila do Conde, en Gondomar

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitou esta mañá os usuarios deste centro

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Gondomar (Pontevedra), 19 de xaneiro de 2024

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitou esta mañá os usuarios da residencia de maiores Vila do Conde, en Gondomar. Durante a visita destacou a calidade asistencial destas instalacións e interesouse polas necesidades que lle foron trasladando os usuarios.

O director xeral apuntou que o Goberno galego busca colaborar co ámbito social e privado para crear prazas públicas de atención por toda a xeografía galega. Deste maneira, as persoas maiores poden vivir esta etapa preto dos seus lugares de orixe e as súas familias poden visitalos de xeito máis doado. Esta residencia de Vila do Conde logrou converterse durante os últimos anos nunha referencia na comarca do Val Miñor.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando