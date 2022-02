A Xunta destaca a boa acollida das axudas destinadas aos concellos para financiar a adquisición de vehículos híbridos ou eléctricos para as policías locais

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, explicou hoxe no Parlamento de Galicia a Orde de axudas destinadas para o financiamento de vehículos eléctricos ou vehículos híbridos con distintivo ambiental Cero emisións ou Eco

As axudas van destinadas ás cotas mensuais do renting do vehículo durante un período máximo de 48 meses ata un máximo do 75% do custo total das cotas do renting, cun límite de 33.600 euros de subvención por concello

Neste marco esta liña de axudas contribúe a renovación das flotas de vehículos dos corpos de Policía Local de Galicia, limitando e reducindo o incremento das emisións de gases efecto invernadoiro (GEI)







