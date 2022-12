A Xunta destaca a aposta que Granisa fai pola innovación, a internacionalización e o aforro enerxético

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, visitou esta semana as instalacións da empresa no Porriño que este ano está facendo un esforzo en materia de renovables e eficiencia



Lembra o compromiso do Goberno galego co sector a través da Axenda Galega da Minaría Sustentable



O Porriño (Pontevedra), 17 de decembro de 2022

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, destacou esta semana no Porriño, durante unha visita a Granisa, a aposta que realiza esta empresa pola innovación, a internacionalización e o aforro enerxético.

Neste sentido, a Xunta de Galicia apoiou nos últimos anos diferentes proxectos tecnolóxicos da firma, accións de promoción exterior e, este mesmo ano, concedéronse axudas para que as instalacións conten con 495kW de autoconsumo e para a substitución de maquinaria de corte de granito que lle permitirá aforros enerxéticos anuais do 60% con respecto ao consumo inicial.

Granisa, con máis de 20 anos de traxectoria na elaboración e transformación de rocha natural, atópase en plena fase de expansión e modernización continua nun sector no que Galicia é lider a nivel nacional.

Na súa visita, Conde lembrou que a Xunta vén de presentar, en consenso co sector, a Axenda da Minaría Sustentable de Galicia, na que se prevé investir 32M? ata 2024 co obxectivo de consolidar esta industria como aliada estratéxico para a modernización das principais cadeas de valor do tecido galego. Para logralo basearase en tres obxectivos estratéxicos: a modernización do sector de xeito sustentable, o fortalecemento do talento humano e a responsabilidade social, así como acadar a integración ambiental o impulso da economía circular e a posta en valor do patrimonio.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando