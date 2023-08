A Xunta destaca a aposta pola excelencia no posicionamento de Galicia como destino náutico

O director de Turismo de Galicia participou esta mañá no izado da Bandeira Q de Calidad Turística e Azul do Club Náutico de Portosín



Galicia, con 16 instalacións náuticas deportivas certificadas, é líder neste segmento en relación ao resto de comunidades autónomas costeiras



O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participou hoxe no izamento das bandeiras de Q de Calidade turística e Azul no Club Náutico de Portosín, concedida a esta entidade por 32º ano consecutivo, feito que converte ao R.C.N.Portosín no Clube Náutico galego máis veterano con este recoñecemento e o único que o ostenta desde su creación.

Xosé Merelles destacou que, grazas á calidade e ao compromiso da Comunidade coa excelencia, acadáronse este ano 16 distintivos Q para outros tantos portos deportivos de Galicia e 139 bandeiras azuis que ondean en 113 areais, 12 portos deportivos e 14 dos chamados “centros azuis” (aulas do mar ou da natureza).

Neste sentido, Merelles destacou a aposta pola calidade que desde Turismo de Galicia se está a facer como elemento diferenciador e de posicionamento do destino: “Galicia Calidade é moito máis que unha frase o un slogan, representa o impulso cara a excelencia no que levamos traballando desde hai moito tempo desde a Xunta de Galicia”.

Galicia segue estando á cabeza das distincións Q de Calidad Turística en moitas das categorías recollidas polo Instituto Español de Calidad Turística (ICTE). De feito, ocupa o segundo posto por detrás de Andalucía en número total de distincións e é a primeira comunidade en establecementos de aloxamento e restauración, lecer ou Portos Deportivos, nos que ten 16 dos 27 distinguidos (59% do total).

Durante a súa intervención, o director de Turismo de Galicia destacou a importancia de acadar este tipo de distincións que contribúen á dinamización turística e posicionamiento de territorios como o da ria de Muros–Noia, que está agora en pleno desenvolvemento dun Plan de Sustentabilidade Turística en Destino a través dos Fondos Next Generation que lle permitirá avanzar no seu posicionamento como destino moderno, sostible e de calidade. Un elemento, este último, determinante na toma de decisións tanto para os turistas nacionais como os internacionais.

