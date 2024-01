A Xunta destaca a aposta de Horticina por incrementar a súa capacidade innovadora

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Cerdido (A Coruña), 24 de xaneiro de 2024

A directora da Axencia Galega de Innovación (Gain), Patricia Argerey, visitou esta mañá en Cerdido a empresa de agricultura ecolóxica Horticina, que conta cun plan de innovación a través do programa InnovaPeme 2023 da Xunta de Galicia.

O obxectivo do dito plan pasa por mellorar a competitividade e posicionamento no mercado da empresa, incrementando a súa capacidade innovadora e avanzando cara a un modelo de agricultura rexenerativa máis sustentable a medio prazo. Para conseguilo aposta por fortalecer a innovación na súa estratexia empresarial; desenvolver un plan de acción para a redución e compensación das emisións de CO2 e a posterior obtención do certificado Carbon Zero –sería a primeira explotación galega de arandos ecolóxicos completamente descarbonizada, segundo a empresa–; introducir innovacións no uso de recursos con beneficios medioambientais como as técnicas de street crop (cultivar varias especies no mesmo espazo) e cover crop (manter unha cuberta vexetal adecuada) para revalorizar o chan agrícola; e crear un departamento de innovación e ambiental.

Horticina, empresa nada no 2001 e dedicada desde 2013 ao cultivo e comercialización de arandos ecolóxicos, investirá no período 2023–2024 preto de 150.000 euros neste plan de innovación para ser máis competitiva.

A Xunta de Galicia ten aberta ata o 22 de febreiro a convocatoria de Bonos de Innovación, destinada a que autónomos, microempresas, pequenas e medianas empresas galegas así como entidades do terceiro sector de acción social dean os seus primeiros pasos no eido da innovación a través da contratación de servizos externos de apoio á innovación. Así mesmo, o vindeiro 13 de febreiro publicarase no DOG a convocatoria conxunta das liñas InnovaPeme e DeseñaPeme para 2024 co obxectivo de seguir financiando as actividades integradas en plans que lles permitan sistematizar e fortalecer a innovación das pemes.

Para informar destas axudas á innovación nas pemes estanse a organizar xornadas presenciais nas catro provincias galegas. A correspondente á provincia da Coruña celebrarase o 6 de febreiro no CIS Tecnoloxía e Deseño de Ferrol.





