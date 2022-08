A Xunta destaca a aposta de Fegaus pola formación continua e dixital dos maiores de Galicia

A entidade desenvolve este ano nove programas, o que supón a posta en marcha de 129 actividades distintas de formación



O Goberno galego financia o seu desenvolvemento a través das axudas con cargo ao 0,7% do IRPF cunha partida de 185.000?

A Xunta de Galicia destacou esta mañá a aposta da Federación Galega de Asociacións Universitarias Séniors (Fegaus) pola formación das persoas maiores de Galicia. O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, participou esta mañá na presentación das iniciativas organizadas pola entidade, que agrupa aos alumnos e exalumnos de programas de maiores das tres universidades galegas.

No acto, Antón Acevedo destacou a importancia de dispoñer de recursos coma este para garantir un envellecemento activo e reducir a fenda dixital aínda existente entre mozos e maiores. Os programas de Fegaus inciden precisamente na dixitalización a través de proxectos como: Bella Galicia, Banca Dixital Séniors, Dinamízate ou socialízate, algún dos cales utilizan as aulas Cemit da Administración autonómica para chegar a persoas maiores de toda a Comunidade.

Ademais, o director xeral salientou que estes programas teñen especial presencia no rural galego. Deste xeito, apuntou, búscase incidir nun dos obxectivos do Goberno galego como é o fomento de servizos e actividades nas zonas menos poboadas de Galicia para permitir que as persoas maiores poidan vivir no seu lugar de sempre contando coas mesmas opcións que nunha cidade.

O Goberno galego financia a posta en marcha dos programas de formación impulsados por Fegaus a través das axudas con cargo ao 0,7% do IRPF. No último ano, a Xunta destinou 185.000? para o seu funcionamento, o que permitiu o desenvolvemento de nove programas durante este 2022 e a posta en marcha de 129 actividades de formación.

