A Xunta desenvolve actividades náuticas e deportivas e unha aula de natureza mariña no campamento de Area, en Viveiro

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, visitou hoxe aos nenos e nenas participantes nesta iniciativa enmarcada na campaña de verán do Goberno galego, que oferta 1.780 prazas na provincia

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Viveiro (Lugo), 17 de xullo de 2023

A Xunta de Galicia desenvolve actividades náuticas e deportivas e unha aula de natureza mariña no campamento de Area, en Viveiro, que oferta cinco quendas durante os meses de xullo e agosto.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, visitou hoxe aos nenos e nenas que desfrutan da súa estadía nestas instalacións desde o pasado sábado ata o vindeiro luns 24 de xullo.

O programa inclúe actividades náuticas como vela, windsurf , esquí acuático, caiac ou snorquel; unha aula de natureza mariña; olimpíadas de terra e mar; diversión na praia con xogos de voleibol, slackline , paddle surf, cometas de tracción e palas. Tamén realizan excursións.

Arias apuntou que a actual campaña de verán da Consellería de Política Social e Xuventude, co lema O verán que sempre vas lembrar , oferta 1.780 prazas en seis instalacións da provincia de Lugo. En total desenvólvense 30 quendas en Viveiro, na Devesa (Ribadeo); Os Chacotes (Palas de Rei); no albergue Benigno Quiroga (Portomarín), no Lugo II (Lugo) e en Carballedo.

Subliñou que o obxectivo destas accións é que os nenos e mozos desfruten das vacacións ao tempo que se lles facilita ás familias un recurso de conciliación durante a tempada de verán.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando