A Xunta denuncia as contradicións do Goberno central sobre o informe do Plan especial de Cambados e pide que rectifique para garantir o futuro das instalacións asentadas no porto

Lembra que o documento emitido por Costas do Estado cuestiona a continuidade de tres depuradoras e outras instalacións sociais en terreos do peirao de Tragove e que pretende invadir competencias ao ir en contra da Lei de Portos de Galicia, do Estatuto de Autonomía de Galicia e da Delimitación de Espazos e Usos Portuarios

As interpretacións do Executivo estatal xeran inseguridade xurídica no sector e poñen en dúbida o desenvolvemento de actividades tradicionalmente presentes nos portos

Santiago de Compostela, 12 de maio de 2022.–

O Goberno galego manifesta a súa perplexidade ante as declaracións da directora xeral da Costa e o Mar do Goberno central que contradín por completo o informe emitido por este mesmo departamento en relación ao plan especial do porto de Cambados. A Xunta lembra que o ditame da Administración estatal cuestiona a continuidade destas instalacións e outras sociais en terreos do peirao de Tragove ao concluír con rotundidade que poden ter outra localización fóra do dominio público marítimo–terrestre . Neste sentido, o Executivo galego pide ao Goberno central que rectifique para garantir o futuro das instalacións asentadas no porto.

De feito, o informe do Ministerio para a Transición Ecolóxica reflicte de forma clara as pretensións de invadir competencias exclusivas de Galicia pois pretende aplicar a Lei de Costas nos terreos portuarios ao consideralos dominio público marítimo–terrestre. Isto vai en contra da Lei de Portos de Galicia –vixente desde 2018–, do Estatuto de Autonomía de Galicia e da propia Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP).

Ademais afirma expresamente, en base á lei estatal de Costas, que as depuradoras poden ter outro emprazamento e non poderían estar en zona de costas. Sinala textualmente que: “unicamente se poderá permitir a ocupación do dominio público marítimo–terrestre para aquelas actividades ou instalacións que, pola súa natureza, non poidan ter outra localización (...). Polo anterior, considérase que estes usos asentados en dominio público marítimo–terrestre poden ter outra localización”.

Seguindo esta mesma liña e baseando o seu argumento no regulamento xeral de Costas, o informe entende que tamén deben saír de zona portuaria, entre outras, instalacións como a praza de abastos, o centro de saúde ou estación de autobuses ao non constituír usos necesarios para a actividade portuaria, comercial ou de restauración. Neste sentido, o ditame do Ministerio para a Transición Ecolóxica di literalmente que estas instalacións “non constitúen nin un uso necesario para o desenvolvemento da actividade portuaria, nin un uso comercial ou de restauración. Polo anterior (...) non procedería mantelos na proposta de ordenación do plan especial e conviría estudar o traslado destas instalacións fóra do dominio público marítimo–terrestre”.

Isto confirma o que veñen advertindo o Executivo autonómico e os representantes da cadea mar–industria en relación ás interpretacións que fai o Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico que xeran inseguridade xurídica no sector e poñen en dúbida o desenvolvemento de actividades tradicionalmente presentes nos portos. Unhas interpretacións que tamén concordan co que leva advertindo a Xunta desde 2019 sobre a liña de actuación que está a seguir o Executivo do Estado a través da Lei de Cambio Climático e a modificación do regulamento xeral de Costas.

Neste sentido, o Goberno galego continuará defendendo ante todas as instancias os intereses do complexo mar–industria de Galicia e do conxunto da cidadanía e demanda ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que aclare a Galicia as súas pretensións e as súas declaracións que difiren do informe emitido en relación ao plan especial do peirao de Tragove.

Trátase dun asunto de extrema gravidade pois o mesmo problema pode reproducirse en moitos dos 122 peiraos autonómicos cos que conta Galicia, o que deixaría no aire a continuidade de numerosas instalacións do complexo mar–industria e de edificacións de carácter social como centros de saúde, colexios, prazas de abastos ou incluso inmobles de institucións dependentes da Xunta ou da Administración Xeral do Estado.





