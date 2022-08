A Xunta demanda a retirada do Real Decreto de aforro e eficiencia enerxética para consensuar medidas que teñan un impacto real para as familias e o tecido produtivo

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, trasladou esta mañá na Conferencia Sectorial de Enerxía a “máxima colaboración e implicación” de Galicia no desenvolvemento de actuacións que permitan baixar a factura da luz e contar así cun prezo eléctrico competitivo e estable



Apunta que a normativa estatal só xerou incertezas sobre a súa aplicación e aposta polo diálogo para identificar actuacións compartidas polas administracións públicas e o sector privado



Santiago de Compostela, 8 agosto de 2022

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, demandou hoxe na Conferencia Sectorial de Enerxía a retirada do Real Decreto de aforro e eficiencia enerxética, que, tal e como lembrou, “non foi consensuado en ningún momento coas comunidades autónomas nin cos sectores produtivos”. Así, avogou por que se poida atopar un acordo e tomar medidas cun impacto real “nese obxectivo compartido para fomentar o aforro e a eficiencia enerxética”.

Neste sentido, o responsable de Economía, Industria e Innovación trasladou ao Goberno que desde a Xunta de Galicia se ofrece “a máxima colaboración e implicación de Galicia” no desenvolvemento deste tipo de actuacións, pero dándolle prioridade ao que están pedindo tanto familias como tecido produtivo.

Así, sinalou a importancia de baixar o prezo eléctrico para que sexa competitivo e estable, corrixir o impacto sobre a inflación, e impedir a paralización da actividade en determinadas industrias. A este respecto, lembrou que o sector industrial está atravesando nestes momentos por “moitísimas dificultades” polo prezo enerxético, tanto eléctrico como de gas, unha situación que, tal e como apuntou, está afectando xa ao emprego.

Conde salientou que a normativa estatal “o único que xerou foron dúbidas e incertezas sobre a súa aplicación” e insistiu en apostar polo diálogo para que, tal e como marca a Comisión Europea, se poidan identificar medidas compartidas, tanto desde as administracións públicas como do sector privado, pensando no impacto que poidan ter no comercio, no turismo, na restauración e na industria.

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando