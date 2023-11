A Xunta defende a vía da calidade para diferenciar a produción alimentaria de Galicia

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria abriu a sesión de tarde do I Congreso Internacional de Consumo que organiza a Unión de Consumidores de Galicia

José Luis Cabarcos explicou que a nosa comunidade ten que facer esa aposta porque conta con pequenas explotacións familiares e pequenas empresas, así como con condicións naturais óptimas para a produción de alimentos de calidade

Normal 0 21 false false false

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2023

Galicia debe apostar por diferenciar a súa produción alimentaria e por competir vía calidade, como fórmula para favorecer a súa comercialización e a competitividade do sector. Así o sinalou hoxe o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, na apertura da sesión de

tarde do I Congreso Internacional de Consumo que organiza a Unión de Consumidores de Galicia.

Na súa intervención, o director explicou que a nosa comunidade ten que facer esa aposta porque conta con pequenas explotacións familiares e pequenas empresas, así como con condicións naturais óptimas para a produción de alimentos de calidade. Neste sentido, indicou tamén que as denominacións de orixe protexidas (DOP) e as indicacións xeográficas protexidas (IXP) e, en xeral, os produtos de calidade diferenciada, son uns instrumentos axeitados para isto.

Ademais, dentro da estratexia da produción singular para a conquista dos mercados, José Luis Cabarcos valorou que estes selos de calidade (DOP e IXP) serven comercialmente para aproveitar o dobre valor que representan para o consumidor. O valor emocional, que invita a comprar produtos da terra, aplicable ao consumidor local, e o valor racional, polo que o consumidor liga estes produtos con atributos obxectivos, como son os do control e a seguridade, a confianza ou a calidade, o que ten sobre todo transcendencia para os consumidores de fóra.

Na mesma liña, Cabarcos apuntou que a “marca” Galicia asociada aos produtos alimentarios –do campo e do mar– vende, como sinónimo de calidade, tradición e autenticidade. Por iso, trasladou, “este factor debe ser aproveitado e posto en valor” e para iso as DOP e as IXP son un instrumento esencial.

Neste contexto, o director lembrou que Galicia dispón de condicións naturais óptimas para a produción de alimentos de calidade, que se unen ao “saber facer tradicional”, apoiado nun rico patrimonio xenético, técnicas de cultivo, produción e elaboración tradicionais e unha amplísima oferta gastronómica, integrada na cultura do país.

Ao tempo, Cabarcos fixo referencia tamén á produción ecolóxica e á artesanía alimentaria como outros instrumentos de utilidade, nos que as características dos produtos están relacionadas co sistema de produción. Sobre a artesanía alimentaria, destacou que actualmente hai máis de medio cento de empresas inscritas no rexistro galego, dentro dalgunha das 14 actividades reguladas mediante outras tantas normas técnicas, e avanzou que no 2024 publicarase outro grupo destas normas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando