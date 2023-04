A Xunta defende un traballo colectivo na aplicación das tecnoloxías intelixentes á industria

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, inaugurou hoxe o encontro da Asociación española de inteligencia artificial para la industria INDESIA sobre os retos e aprendizaxes da intelixencia artificial (IA) no tecido industrial do país

A Xunta defendeu hoxe un traballo colectivo na aplicación das tecnoloxías intelixentes á industria, porque a súa complexidade e os retos éticos e normativos que se presentan para o seu uso requiren a colaboración das Administracións públicas, as universidades, a sociedade e as empresas.

Durante a inauguración do encontro da Asociación española de inteligencia artificial para la industria INDESIA sobre os retos e aprendizaxes da intelixencia artificial (IA) no tecido industrial do país, o conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, incidiu na necesaria implicación das Administracións públicas, como provedoras de servizos esenciais á cidadanía e como promotoras e facilitadoras dun desenvolvemento en beneficio da economía e a sociedade; das universidades e centros de investigación; da sociedade, que debe estar preparada para o manexo e xestión dos novos escenarios; e das empresas, tanto das que producen as tecnoloxías como das que as consumen para manter a súa competitividade.

Así mesmo, aseverou que a aprobación temperá da Estratexia Galega de Intelixencia Artificial, a partir da vocación europea de liderado nunha intelixencia artificial fiable e humanista, situou a Galicia na vangarda para o desenvolvemento destas tecnoloxías. Unha aposta reforzada coa creación do nodo galego de intelixencia artificial ?o nodo galicIA–, do que forman parte as tres universidades públicas do Sistema Universitario de Galicia.

Ao longo da súa intervención, Miguel Corgos resaltou que froito desta aposta pola colaboración é tamén a elaboración, por parte de equipos multidisciplinares das tres universidades, do primeiro estudo sobre o marco ético e normativo da intelixencia artificial que se elabora no ámbito autonómico español.

Ademais de facilitar o uso das tecnoloxías intelixentes nas pequenas e medianas empresas, o conselleiro de Facenda e Administración Pública apelou á colaboración para facer fronte ao reto de favorecer e reter o talento para cubrir esa necesidade e reducir, na medida do posible, as dependencias do exterior.

Pola súa banda, a directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, destacou que a dixitalización é unha das tres prioridades transversais da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 2021–2027 (RIS3), xunto á sustentabilidade e as persoas, co obxectivo de consolidar un modelo de crecemento baseado no coñecemento e na innovación e dar resposta aos retos globais. Para acadar este obxectivo, dende a Xunta de Galicia puxéronse en marcha instrumentos como os Hubs de Innovación Dixital, que facilitan a integración de tecnoloxías emerxentes nas pemes, así como iniciativas estratéxicas como a Cidade das TIC, o Polo de Tecnoloxías Cuánticas ou o Polo Aeroespacial de Galicia.

No marco deste último, a Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Innovación participa no programa Retech, Optimización das cadeas de valor en sectores estratéxicos da economía para a mellora da produtividade e da calidade de vida a través da aplicación da intelixencia artificial desde unha visión humanista, ética e medioambiental, que articula proxectos de varias comunidades autónomas orientados á transformación e especialización dixital. Algúns obxectivos de Galicia neste programa son o desenvolvemento de algoritmos e solucións de IA baseadas en UAVs de interese para as distintas empresas ou a federación de datos para a creación de sinerxías entre empresas e sector público e privado.

A directora de Gain lembrou que a través de Retech proximamente se convocará un novo programa de axudas de Compra Privada de Innovación dirixido a empresas de calquera sector que queiran desenvolver solucións baseadas en tecnoloxías de sistemas non tripulados e Intelixencia Artificial en colaboración con centros de coñecemento e pemes galegas. Estas comprométense a integrar a solución desenvolta se resolve o seu reto ou necesidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando