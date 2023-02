A Xunta defende o papel do software libre como axente facilitador para o fomento de vocacións tecnolóxicas entre as mulleres

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia presenta un programa de actividades coincidindo co Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia

Durante todo este ano desenvolveranse “Faladoiros de Mancomún” nos que participarán grupos e asociacións de mulleres en ámbitos científicos

Avanzarase na creación dun repositorio de recursos de software libre e emprendemento

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2023

A Oficina de Software Libre da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia defende o papel deste modelo aberto e colaborativo como axente facilitador para o fomento de vocacións tecnolóxicas entre as mulleres.

Con tal obxectivo, esta Oficina desenvolverá un programa de actividades específicas, que se presentarán o luns, con motivo da celebración do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia hoxe, 11 de febreiro.

farase en liña, a través do GAIASTECH, ás 12:00 horas do vindeiro luns 13 de febreiro. Pódese atopar toda a información para seguir o evento nesta

ligazón

A oficina de software libre da Amtega vén realizando diferentes actividades para poñer en valor a participación das mulleres na tecnoloxía, fundamentalmente a través do software libre, e tratando de fomentar a participación das mesmas no eido das STEAM. Aproveitando a celebración internacional do día da muller e a nena na ciencia, nesta presentación farase un repaso de todas as iniciativas que se están a levar a cabo, e presentaranse as iniciativas que se poñerán en marcha a partir deste ano.

Entre as liñas habituais que se veñen desenvolvendo están as orientadas a mostrar exemplos de mulleres referentes no ámbito da tecnoloxía, a través de diferentes formatos coma entrevistas, faladoiros ou actividades de fomento da tecnoloxía en centros educativos. Como principal novidade está prevista unha nova liña orientada a abrir espazos de diálogo con colectivos especificamente dedicados a esta labor, grupos e asociacións de mulleres no ámbito da tecnoloxía, que serán as protagonistas dos Faladoiros de Mancomún durante todo este ano 2023.

Do mesmo xeito tamén se abrirán liñas de diálogo con colectivos de mulleres emprendedoras, para recoller as súas necesidades e tratar de abrir novas liñas de actuación que lles axuden a incorporarse ao mundo da tecnoloxía, como por exemplo un repositorio de recursos sobre software libre e emprendemento.

Hoxe, 11 de febreiro, celébrase este día internacional, co que se pretende facer visible o traballo das mulleres que se dedican ás áreas STEAM (polas súas siglas en Inglés: Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría, Artes e Matemáticas), creando referentes que axuden a fomentar estas ramas como posible elección profesional das nenas.

Tamén serve esta efeméride para dar a coñecer os factores que afectan á situación actual das mulleres nestas áreas, fomentar boas prácticas que axuden a eliminar as barreiras que aínda existen e acadar unha igualdade de xénero real nestes eidos.

O carácter aberto e colaborativo elimina certas barreiras de entrada á tecnoloxía, barreiras que si existen no caso do software privativo.

As comunidades de software libre son unha boa maneira de achegarse á tecnoloxía, xa que permiten aprender e tamén achegar dende o primeiro momento nun entorno inclusivo. A maioría das comunidades de proxectos de software libre teñen códigos de conducta que recollen a igualdade, a inclusión e a diversidade como principios fundamentais. Existen ao redor destas comunidades tecnolóxicas numerosos grupos enfocados ao fomento da participación das mulleres na tecnoloxía e na ciencia.





