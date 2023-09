A Xunta defende en Noruega un desenvolvemento da eólica mariña compatible coa actividade pesqueira e a preservación do ecosistema

O director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, participou esta semana nun evento organizado polo grupo RWE sobre eólica mariña flotante

O director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, participou esta semana no evento sobre eólica mariña flotante DeepDive organizado por RWE e celebrado en Stavanger (Noruega).

A Xunta incidiu en que Galicia quere ser un referente no eido da eólica mariña, un sector que representa unha oportunidade con máis de 1.200 M? de investimento previsto en fabricación de aeroxeradores e a creación de milleiros de postos de traballo, pero sempre tendo presente que o seu desenvolvemento ten que ser compatible coa actividade pesqueira e a coa preservación do ecosistema. Ademais, tamén defendeu a importancia das plataformas experimentais que permitan acadar un grao de coñecemento maior neste tipo de instalacións, especialmente no caso de cimentacións flotantes.

Neste sentido, o Goberno galego aposta por que as decisións neste eido se tomen desde o consenso e desde o estudo rigoroso dos proxectos, das oportunidades, do impacto e do potencial industrial en Galicia.





