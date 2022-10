A Xunta defende a mellora do coñecemento da realidade da economía social con estatísticas homoxéneas para todas as Comunidades autónomas

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2022

A secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Covadonga Toca, participou hoxe na presentación do informe La Economía Social en España en cifras, elaborado polo Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (Ciriec–España) coas aportacións da Xunta de Galicia e do resto dos gobernos autonómicos. No acto subliñou os avances acadados polo Ciriec para obter un coñecemento homoxéneo da importancia do sector para todos os territorios.

“O coñecemento da realidade da Economía Social a través de métodos unificados, permitirá saber da enorme dimensión do sector que, no caso galego, está a representar, según estatísticas propias, o 7% do PIB con máis de 7.000 entidades rexistradas”, especificou Toca, quen remarcou que afondar na análise desta realidade contribuirá ao seu recoñecemento e maior visibilización como fórmula de emprendemento e de crecemento da economía máis vencellada coas contornas e as persoas.





