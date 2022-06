A Xunta defende a independencia e profesionalidade dos servizos de inspección

Abriuse un expediente á entidade xestora do centro por deficiencias que teñen que ver con cuestións organizativas e que nestes momentos continúa o seu curso

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, defendeu hoxe no Pleno do Parlamento de Galicia a “independencia, e profesionalidade” do servizo de Inspección. Fíxoo nunha resposta a unha pregunta oral sobre a situación na residencia de maiores Mi Casa, en Pazos de Borbén.

Fabiola García explicou que todas as denuncias ou queixas que poidan xurdir ao respecto do funcionamento nun centro de servizos sociais son analizadas con detemento e que sempre se actúa cando se detecta algún incumprimento. Así acontece con este centro de Pazos de Borbén, ao que tras as visitas realizadas polos inspectores de Política Social, e tamén de Sanidade, se abriu un expediente á entidade xestora da residencia por deficiencias relacionadas con cuestións de organización e que nestes momentos continúa o seu curso.

Neste sentido, a conselleira indicou que neste caso, e como se fai en todos, estase a cumprir co procedemento que fixa o servizo de inspección, polo que pediu que se evitaran alarmismos e que se respectaran o traballo dos técnicos desta unidade. Así mesmo, salientou que a Xunta seguirá a traballar na mellora dos servizos con medidas que redunden na calidade asistencial dos centros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando