A Xunta defende a importancia da prevención e de levar unha vida saudable para combater o Alzhéimer

Os participantes nesta iniciativa percorreron o último treito do Camiño de Santiago e remataron no parque de Bonaval diante da árbore da memoria

A Xunta avoga pola investigación, a formación das persoas coidadoras, a prevención e os hábitos de vida saudables para combater as enfermidades neurodexenerativas. Díxoo esta mañá o director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, que participou na IV Andaina Solidaria co alzhéimer organizada pola Federación de Asociacións Galegas de Familiares Enfermos de Alzhéimer (Fagal).

Fernando González Abeijón salientou a importancia que teñen este tipo de iniciativas para sensibilizar e dar visibilidade a esta doenza. Así mesmo, garantiu que o Executivo autonómico seguirá apoiando ás entidades que como Fagal levan anos traballando para mellorar a calidade de vida das persoas que padecen alzhéimer.

Os participantes na andaina de hoxe percorreron o último treito do Camiño de Santiago, con saída do Monte do Gozo, pasaron pola praza do Obradoiro e remataron no parque de Bonaval diante da árbore da memoria, un espazo para recordar ás persoas que padecen alzhéimer que foi inaugurado no ano 2016.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando