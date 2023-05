A Xunta defende a cohesión territorial de cara a próxima revisión do orzamento comunitario no pleno do comité das rexións

O Goberno galego fixo aportacións á elaboración de dous ditames sobre a revisión do actual marco financeiro plurianual da UE e sobre a necesidade dun marco lexislativo adecuado que garanta a sustentabilidade do sistema alimentario

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Bruxelas, 25 de maio de 2023

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou na sesión plenaria do Comité Europeo das Rexións (CdR) representando a Galicia. A axenda do encontro estivo marcada pola reconstrución de Ucraína, cunha conferencia sobre o papel dos gobernos locais e rexionais no proceso de recuperación e reconstrución deste país; pola promoción da igualdade, a diversidade e a inclusión, cun debate coa comisaria Helena Dalli, e pola necesidade de resiliencia local para facer fronte ás catástrofes, con outro debate co comisario Janez Lenar?i?.

Entre os seis ditames de opinión aprobados, destaca o referido á revisión intermedia do Marco Financeiro Plurianual 2021–2027 que a Comisión Europea vai propoñer durante os próximos días. Galicia incluiu no texto emendas nas que defende o principio de “non prexudicar a cohesión” polo que ningunha acción comunitaria debe obstaculizar o proceso de converxencia económica das rexións menos desenvolvidas.

Jesús Gamallo definiu a política de cohesión como “o sostén de toda a Unión Europea. Sen as súas rexións e cidades, o proxecto europeo non ten sentido, xa que son estas administracións as que máis realizan máis investimentos para aplicar a lexislación europea”. O director xeral solicitou, por tanto, un maior apoio para que as administracións máis preto da cidadanía leven a cabo o seu cometido.

A participación de Galicia no pleno tamén se centrou no eido da agricultura, concretamente no apoio á produción local. Así, a Xunta participou nunha emenda no ditame que demanda un marco lexislativo adecuado para aumentar a sustentabilidade dos sistemas alimentarios.

Galicia demanda que se eliminen as restricións das normas de contratación pública que dificultan a contratación de produtores locais, nos comedores escolares, por exemplo. “Os sistemas forestais e agroforestais dedicados á produción de alimentos non só axudan á economía local, senón que son máis ecolóxicos que a importación e axudan ao coidado deses espazos, previndo incendios forestais e o seu abandono”, remarcou Gamallo.

O Comité Europeo das Rexións é a asemblea consultiva na que están representados os entes locais e rexionais da Unión Europea. A sesión plenaria do CdR reúnese seis veces ao ano. En representación da Comunidade Autónoma de Galicia, o membro titular é o propio presidente da Xunta de Galicia, mentres que o cargo de membro suplente recae no director xeral de Relacións Exteriores e coa UE.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando