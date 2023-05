A Xunta defende na asemblea de rexións do Arco Atlántico o corredor ferroviario e a creación dunha macrorrexión atlántica

A Asemblea xeral da Comisión do Arco Atlántico abordou os principais ámbitos de cooperación entre as rexións atlánticas europeas como o transporte, a transición verde e os asuntos marítimos

Cardiff (Gales), 23 de maio de 2023

A Xunta de Galicia, representada polo director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou na asemblea xeral da Comisión do Arco Atlántico da Conferencia de Rexións Periféricas e Marítimas (CRPM). O encontro, celebrado en

Cardiff, serviu de impulso para a proposta de creación dunha macrorrexión atlántica, invitando ao Goberno de España a tela como prioridade na súa presidencia do Consello da UE. De saír adiante, sería a quinta macrorrexión en constituírse e permitiría unha cooperación máis estruturada entre as rexións membro, máis aló da actual estratexia marítima atlántica.

participou activamente na elaboración da declaración conxunta, na que se destaca como os retos actuais do arco atlántico precisan dunha cooperación superior á existente, sendo a creación da macrorrexión atlántica fundamental e xustificada. A creación deste foro, segundo a declaración, debe contar con representación rexional. Ademais, a posta en marcha do corredor atlántico é considerada como un paso fundamental na cohesión e desenvolvemento destas rexións.

A declaración tamén fai balance da intención da Comisión Europea de vetar a pesca de fondo nas áreas mariñas protexidas, demandando un diálogo real co sector e as rexións concernidas antes de propoñer calquera cambio lexislativo na actual Política Pesqueira Común. A ampla participación galega neste encontro foi unha mostra da importancia da industria marítima na comunidade, así como a autoridade neste eido a nivel comunitario.

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE participou nos debates referidos á cooperación transatlántica, enerxías renovábeis mariñas e transición verde. Xunto a el tomaron parte outros galegos como Paloma Rueda, directora do Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR), ou Enrique Mallon, director da Asociación de Industrias do Metal e Tecnoloxías Asociadas de Galicia (ASIME).

Gamallo expuxo fronte os participantes a axenda enerxética de Galicia que fixa como obxectivo para 2030 que as renovables representen preto do 85 % da xeración eléctrica e 58 % do consumo, obxectivos máis ambiciosos cos fixados a nivel europeo. Tamén destacou a necesidade de investir en formación e reforzo das capacidades para facer fronte e aproveitar o potencial da transición ecolóxica. Sobre a cooperación transatlántica, o director xeral lembrou que “as comunidades galegas máis importantes no exterior están na outra beira do Atlántico. Ademais, os lazos lingüísticos e culturais coa lusofonía achégannos en moitos eidos, incluída a pesca”.

Nada en 1973, reúne a máis de 160 rexións da Unión Europea e doutros países. Ten entre os seus obxectivos o desenvolvemento máis equilibrado do territorio europeo, orientando a súa acción cara a toma en consideración nas políticas europeas das necesidades e intereses das súas rexións membro. Céntrase principalmente na cohesión social, económica e territorial, as políticas marítimas e a mobilidade.

A Comisión do Arco Atlántico é unha das súas seis comisións xeográficas. Reúne a 17 rexións de Irlanda, Reino Unido, Francia, España e Portugal co obxectivo de promover conxuntamente o seu potencial e a afrontar retos comúns. Galicia pertence a ela dende a súa creación en 1989.





