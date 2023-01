A Xunta declara Betanzos como área Rexurbe para contribuír a dinamizar e revitalizar o seu conxunto histórico-artístico

O presidente Alfonso Rueda salienta que as actuacións que se levarán a cabo servirán para mellorar a vida social e económica da veciñanza

O ámbito correspóndese co da vella cidade medieval, que alberga 735 edificios con diferentes usos, preto de 1.100 vivendas e unha poboación de 1.850 habitantes

Para acadar os obxectivos de mellorar a calidade de vida da veciñanza e garantir que teñan recursos e equipamentos suficientes, o Concello fará un Plan de dinamización con medidas específicas e o orzamento necesario para levalas á práctica

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo en valor a declaración no Consello da Xunta de hoxe do conxunto histórico–artístico de Betanzos como sétima área Rexurbe de Galicia e considerouna “necesaria” para contribuir a dinamizar este ámbito do municipio coruñés.

“Mellorará a vida da veciñaza, xa que a dotará de recursos para que se revitalice a vida social –co asentamento de novas persoas– e económica e, por suposto, para a rehabilitación de inmobles”, enxalzou Rueda sobre os beneficios desta figura creada ao abeiro da Lei de rehabilitación aprobada en 2019. A súa finalidade é facilitar a revitalización de zonas que, polas súas especiais características, precisan dunha maior implicación por parte das distintas administracións públicas e dotalas dos recursos necesarios para garantir que recuperen o seu antigo dinamismo.

O mandatario galego concretou que, neste caso, o ámbito de actuación da área Rexurbe corresponderase co da antiga cidade medieval de Betanzos que, segundo lembrou, foi declarada Ben de interese cultural (BIC) en 1970 e nela vive preto do 15 % da poboación do municipio, case 2.000 persoas, naque hai máis dun milleiro de viviendas e 735 edificios, “pero non conta con zonas verdes”, advertiu.

Rueda alertou de que estes edificios precisan “melloras” xa que, segundo lle trasladou o propio Concello de Betanzos, “máis de 180 inmobles presentan deficiencias; 80, de carácter grave; e unha trintena están en ruína”. Por estes motivos, insistiu nos beneficios que supón esta declaración de área Rexurbe para comezar estas actuacións.

? son un instrumento de intervención legalmente previsto para promover medidas de recuperación edificatoria, arquitectónica e urbanística en conxuntos históricos e ámbitos declarados BIC, aínda que tamén se inclúen actuacións de dinamización social, demográfica e económica, polo que a súa aplicación é transversal e implica a distintos departamentos da Xunta.

Os obxectivos principais da nova área Rexurbe de Betanzos son mellorar a calidade de vida da veciñanza e dotala dos recursos sociais e equipamentos necesarios. Para tal fin, fíxanse como liñas estratéxicas a recuperación do patrimonio construído, a aposta pola eficiencia enerxética na rehabilitación, a mellora da oferta de servizos e espazos libres, o impulso á mobilidade sostible, a axuda para implantar empresas tecnolóxicas, o apoio á poboación dependente, ou a creación de postos de traballo no eido social, entre outras.

Para concretar como lograr estes obxectivos, en todo caso, o Concello terá que elaborar a continuación un plan de dinamización específico que sirva para coordinar as actuacións tanto públicas como privadas destinadas a conseguir a dinamización e a rexeneración do ámbito da área Rexurbe. Nel recollerase un programa plurianual coa planificación das medidas a executar e dos investimentos necesarios para levalas a cabo.

A área Rexurbe de Betanzos sumarase ás xa declaradas desde o ano 2020 en Mondoñedo, a única que conta xa cun plan de dinamización propio e centro Rexurbe; A Coruña, a primeira gran cidade en contar con esta figura; Ribadavia; Tui; Ribadeo; e Ferrol, que ten área Rexurbe desde hai xusto un ano.

