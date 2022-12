A Xunta culmina en México o calendario internacional das feiras do libro tras reforzar este ano a promoción do sector editorial galego en Europa e América

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades recuperou a actividade exterior con presenza nas principais citas editoriais de Italia, Arxentina ou Alemaña

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2022

A Xunta de Galicia remata mañá en México o calendario internacional das feiras do libro tras reforzar durante este ano a súa presenza en Europa e América, retomada despois do parón provocado pola pandemia.

En concreto, o Goberno autonómico difunde estes días a literatura galega na Feira Internacional do Libro (FIL) de Guadalaxara, o evento editorial profesional máis relevante de Iberoamérica. A delegación galega promovida pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades está composta polos escritores Ledicia Costas, María Oruña, El Hematocrítico (Miguel López) e a ilustradora María Maquieira. Tamén participan Víctor Mascato, da editorial Triqueta Verde, e a distribuidora Arnoia, representada por Xosé Manuel Figueiras.

Ademais, a Xunta conta cun expositor con espazos habilitados para as reunións comerciais e para a información permanente dos visitantes, no que se exhibe unha selección dos títulos máis recentes dalgunhas das principais editoriais galegas. Desenvólvense distintas actividades de difusión da cultura e do libro galego en México con conferencias, presentacións e coloquios, entre outras actividades.

A presencia de Galicia nesta feira internacional enmárcase nas actividades de promoción exterior da literatura galega postas en marcha pola Xunta a través do apoio á participación do sector editorial nas principais citas internacionais do libro. Este ano, ademais da presenza en México, Galicia tamén estivo presente nas de Bolonia, Fráncfort, Arxentina.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando