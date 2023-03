A Xunta culmina un investimento de máis de 360.000 € para rehabilitar a igrexa do Mosteiro de San Salvador de Lourenzá

O conselleiro destaca o compromiso do Goberno galego coa recuperación do patrimonio, cun incremento do 14 % nos Orzamentos de 2023 para este fin

Salienta o atractivo dinamizador deste valioso ben do Camiño do Norte

A intervención tivo por obxecto reparar partes da cuberta, así como a lanterna, e solucionar os problemas de humidade

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, e o bispo da Diocese de Mondoñedo–Ferrol, Fernando García, visitaron hoxe o resultado das obras de rehabilitación da igrexa do Mosteiro de San Salvador de Lourenzá. Unha intervención na que departamento de Cultura da Xunta investiu máis de 360.000 ? e grazas á que se solucionaron os problemas de conservación do templo.

Román Rodríguez salientou o compromiso do Goberno galego coa recuperación do patrimonio artístico e cultural, que se traduce nun aumento do 14 % nos Orzamentos de 2023 para este fin. “O noso obxectivo é conservar bens tan senlleiros coma este para que poidan gozar deles non só a presente xeración, senón tamén as próximas”, afirmou. O conselleiro lembrou, ademais, que o Mosteiro de San Salvador de Lourenzá é un valioso elemento no Camiño do Norte, polo que constitúe un importante atractivo dinamizador para os visitantes que chegan á zona.

As actuacións de restauración tiveron como obxecto o cambio e arranxo das partes da cuberta do templo danadas, así como da lanterna situada sobre a cúpula do cruceiro. Así mesmo, reparáronse as humidades que presentaban tanto as revocaduras das bóvedas como as naves laterais e as partes baixas dos muros do triforio. A maiores, renovouse por completo a instalación eléctrica da igrexa e mudáronse parte das luminarias.

Considerado Monumento Histórico Artístico Nacional desde o ano 1974, o Mosteiro de San Salvador de Lourenzá foi fundado polo Conde Osorio Gutiérrez (coñecido como o Conde Santo) a finais do século I. Chegou ao seu maior apoxeo nos séculos XVII e XVIII, cando se substituíu completamente o primitivo mosteiro medieval, do que quedan apenas restos como unha lauda ou lápida sepulcral do século XII e unha ara, posiblemente do X.

O templo actual, construído en granito procedente de Burela, iniciouse en 1735 con trazas de Fray Juan Vázquez de Samos, modificadas por Fernando de Casas y Novoa, autor da monumental fachada do Obradoiro na Catedral de Santiago de Compostela. A fachada da igrexa responde plenamente aos ideais da arquitectura de Casas e pode considerarse como precedente inmediato da do Obradoiro, cun corpo central flanqueado por dúas torres, das que só a do reloxo foi concluída.

A igrexa ten planta de cruz latina, cunha nave maior dividida en catro tramos e composta dunha nave central máis ancha e dúas laterais separadas por grandes piares. A nave central cóbrese cunha bóveda de canón de catro tramos cun gran luneto en cada lado e sobre as laterais ábrense tribunas con balcóns sobre a nave central e o cruceiro que se cobren con bóvedas de aresta de mampostería de xisto. Sobre o amplo cruceiro elevase unha cúpula de 46 casetóns apoiada nun anel sobre trompas e coroada por unha lanterna octogonal, restaurada nesta intervención.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando