A Xunta culmina a construción da vía de conexión das estradas principais do parque empresarial de Espiñeira, en Boiro

A vicepresidenta segunda destaca que esta actuación dá resposta a unha demanda dos empresarios da zona para mellorar a mobilidade dentro do parque empresarial

Ángeles Vázquez salienta a complexidade da obra pola presenza de restos arqueolóxicos e a necesidade de adoptar medidas para protexelos

A Xunta de Galicia concluíu as obras de construción da vía de conexión entre as dúas estradas principais do parque empresarial de Espiñeira, en Boiro.

A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, visitou hoxe a zona, onde destacou que esta actuación dá resposta a unha demanda dos empresarios do polígono co obxectivo de mellorar a mobilidade en toda a área empresarial.

A representante do Executivo galego destacou que a realización desta vía –denominada Eixo–2 no proxecto de urbanización– foi especialmente complexa pola existencia na zona de restos arqueolóxicos catalogados e protexidos pola normativa vixente. Ante esta situación adoptáronse as medidas oportunas de conformidade cos criterios e supervisión da Dirección Xeral de Patrimonio executando unha coieira cunha varanda de madeira que permite protexer adecuadamente a mámoa existente.

Durante as obras tamén se atopou unha peza arqueolóxica denominada “Pulidor” que foi entregada ao Museo do Barbanza para que pase a formar parte do patrimonio cultural da zona e que todos os interesados poidan visitalo.

A vicepresidenta segunda salientou a importancia desta conexión viaria entre as dúas estradas principais do parque empresarial pois permite vertebrar mellor a contorna e facilitar o labor das empresas localizadas nel impulsando a súa actividade.

O parque empresarial de Boiro conta cunha superficie total de preto de 380.000 metros cadrados que se reparten en máis de 80 parcelas, todas elas ocupadas na actualidade. A obra desta vía para enlazar as dúas estradas principais, promovida pola empresa pública Xestur, supuxo actuar nunha superficie de máis de 1.500 metros cadrados e os traballos sobre o terreo desenvolvéronse durante preto de tres meses.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando