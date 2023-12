Xunta e Cruz Vermella reforzarán o seu traballo conxunto en salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña

A cooperación faise a través do Servizo de Gardacostas e a Consellería do Mar destina 60.000 euros a sufragar as actividades de 2023 e as que se desenvolverán en 2024

Ambas as dúas partes levan máis dunha década colaborando nesta materia co obxectivo de sumar esforzos e avanzar na seguridade no eido marítimo–pesqueiro

Ata o pasado mes de novembro os seus operativos e voluntarios realizaron 176 adestramentos, actuaron en 18 emerxencias e realizaron sete remolques de buques

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

A Coruña, 20 de decembro de 2023

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, e a presidenta da Cruz Vermella en Galicia, Mercedes Casanova, asinaron hoxe a renovación do convenio de colaboración da Administración galega con esta entidade en materia de salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña. A este acordo a Xunta destina 60.000 euros para sufragar as actividades realizadas ao longo deste ano e as que se desenvolverán o próximo 2024, con 30.000 euros para cada exercicio, e que inclúen, entre outras actuacións, operacións de rescate e de busca de desaparecidos no mar.

No acto de sinatura do convenio tamén estivo presente o subdirector xeral do Servizo de Gardacostas de Galicia, Lino Sexto, posto que a colaboración entre ambas partes materialízase a través deste organismo autonómico.

Esta cooperación implica a participación da Asemblea Autonómica de Galicia da Cruz Vermella Española, que conta con estacións e postos de salvamento ao longo do litoral galego, en tarefas de salvamento marítimo e loita contra a contaminación de forma coordinada cos medios da Consellería do Mar. Así, a entidade pon a disposición os seus medios operativos alí onde sexan necesarios e, pola súa banda, ao Executivo autonómico correspóndelle coordinar e colaborar coas tarefas que realice coa Cruz Vermella nesta materia. A Xunta leva destinado desde 2009 a esta finalidade máis de medio millón de euros (556.000 ?) para sufragar as actividades realizadas.

Este acordo de colaboración enmárcase na aposta blindada da Xunta de Galicia pola suma de esforzos co obxectivo de avanzar na seguridade no eido marítimo–pesqueiro. Nesta liña, a conselleira do Mar lembrou que Galicia é a única comunidade autónoma que conta cun servizo de gardacostas propio e que este departamento leva máis dunha década colaborando coa Cruz Vermella no eido mariño en actuacións como exercicios prácticos de rescate, a divulgación entre o sector profesional dos métodos, técnicas e medios utilizados nestes exercicios, en cursos de primeiros auxilios para pescadores e na busca de desaparecidos no mar.

No que vai de 2023, a Cruz Vermella de Galicia realizou sete operacións de remolque e auxilio a barcos e cinco rescates. Foron 3 as actuacións de acompañamentos e escolta, unha asistencia técnica e dúas procuras ou buscas, ademais de unha evacuación sanitaria. Actuaron en 18 emerxencias e 17 operacións de dispersión e loita contra a contaminación, executando, para estar preparados para toda esta operativa, 176 adestramentos. Todo isto realízase de xeito coordinado coa Sociedade de Salvamento e Seguridade Marítima (Sasemar) e a través da colaboración autonómica neste ámbito tanto en materia de prevención como de emerxencias.

A base de salvamento marítimo de Cruz Vermella da Coruña, que en 2021 cumpriu 50 anos de historia, foi a primeira base da entidade en España. Actualmente, dispón de catro embarcacións ?LS Condesa Pardo Bazán, LS Caixa de Badajoz, LS Branca Dúas e LS CR Sada, así como un coordinador e un técnico de Salvamento Marítimo e un setenta voluntarios que cobren as gardas da base as 24 horas do día e os 365 días do ano.

A Consellería do Mar reforzará o ano próximo a súa aposta por Gardacostas de Galicia ao incrementar un 12% os seus recursos e acadar os 30,2 millóns de euros, a cifra máis alta na historia. Este esforzo permite dotar ao servizo de dous helicópteros máis modernos e con mellores prestacións así como incrementar o número de patrulleiras.

Galicia é a única comunidade con este servizo que, operativo todas as horas do día e todos os días do ano, salvou nas súas máis de tres décadas de existencia as vidas de máis de 1.800 persoas con intervencións que sempre se realizaron de forma gratuíta e financiadas en solitario. Por iso a Consellería do Mar reclamou que o Estado contribúa ao soporte dunha actividade que é esencial e indispensable para a comunidade autónoma, dado que o Goberno central non dispón dos medios aéreos e marítimos suficientes para actuar dentro das súas competencias.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando