A Xunta crea 24 novas casas do maior coas que superará este ano o centenar de centros en funcionamento por toda Galicia

Estes equipamentos sumarán en conxunto 535 prazas gratuítas de atención diúrna

A Xunta concede axudas para a creación de 24 novas casas do maior coas que superará este ano o centenar de centros en funcionamento por toda Galicia, que sumarán en conxunto 535 prazas gratuítas de atención diúrna. A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, visitou hoxe as dúas instalacións deste tipo que hai en Tordoia, coincidindo coa publicación no

) da resolución da convocatoria de axudas deste exercicio 2022 para a entrada en servizo destes novos equipamentos.

Fabiola García salientou que as casas do maior demostraron desde a súa posta en marcha hai catro anos que son un modelo de coidados de éxito e un servizo moi demandado nos concellos galegos. Os novos centros que se abrirán este ano distribúense, por provincias: oito na de Ourense; seis na da Coruña e outras tantas na de Lugo; e catro en concellos da provincia de Pontevedra.

As casas do maior son pequenos centros de día que atenden, sen coste algún para os usuarios, a un máximo de cinco persoas maiores de 60 anos ata oito horas diarias de luns a venres. Ademais, ofrecen flexibilidade horaria e coidados profesionais, xa que os seus responsables teñen formación ou experiencia profesional específica.

O Goberno galego achegará aos promotores de cada casa do maior un máximo de 15.000 euros para adecuar as instalacións e outros 19.600 euros ao ano para o seu funcionamento. Así mesmo, para facilitar a súa xestión, contémplanse anticipos das axudas. Estes son do 80% no caso da partida económica para a adecuación da infraestrutura, e no caso das subvencións para o seu funcionamento diario, poderá adiantarse ata o 100% durante o primeiro ano e ata o 75% durante os dous seguintes.

Ademais, a Xunta tamén axudará con cinco euros por usuario e día a aqueles promotores das casas que decidan asumir o servizo de transporte ao centro para os maiores.

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando