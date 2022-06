A Xunta convocará unha nova edición do programa de formación dual para persoas con discapacidade para facilitar o acceso deste colectivo ao mercado laboral

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, visitou hoxe en Vigo a tenda de roupa Juan María by lolola na que se apoia o emprego inclusivo

O comercio forma parte do proxecto do centro especial de emprego Juan María de Nigrán, centrado na industria da moda inclusiva, que desenvolve desde 2019, co apoio da Xunta, un programa de formación dual de emprego para persoas con discapacidade

O Goberno galego destinou nos últimos catro anos un total de tres millóns de euros a esta iniciativa que combina a formación cun traballo, dando acceso aos participantes a obter un certificado de profesionalidade, neste caso, en auxiliar de comercio

O programa enmárcase no Plan Discapacidade e Exclusión Social ao que a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade destina en 2022 máis de 40 millóns de euros



A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, apoiou hoxe, coa súa visita á tenda de roupa Juan María by Lolola de Vigo, o emprego inclusivo, destacando a importancia, tal e como sinalou recentemente ante a UE, de favorecer a través da colaboración pública e privada o tránsito do emprego protexido ao emprego ordinario.

é a división laboral do centro especial de emprego Juan María de Nigrán, centrado na industria da moda inclusiva, que co apoio da Xunta está a desenvolver desde o ano 2019 un programa de formación dual de emprego para persoas con discapacidade intelectual, ao que a Administración autonómica destinou nos últimos catro anos un total de tres millóns de euros, dos que máis de 460.000 euros investíronse no proxecto de Juan María by lolola. Trátase dunha iniciativa na que os dez participantes estanse a preparar en actividades auxiliares de comercio, ao tempo que contan cun contrato de traballo na tenda de roupa Juan María by lolola.

Segundo explicou Lorenzana, é un proxecto que naceu para ofrecer oportunidades laborais a persoas con discapacidade mediante o método “aprender facendo”, co que se combina formación cun emprego. A cualificación que reciben dálles opción a acadar un certificado de profesionalidade, de nivel A1. Trátase, polo tanto, de realizar proxectos baseados nun réxime de alternancia entre o emprego e a cualificación recibida no marco do sistema de formación profesional para o emprego. Dado o éxito do programa, a conselleira avanzou que neste 2022 convocará unha nova edición da actuación para facilitar o acceso das persoas con discapacidade ao mercado laboral ordinario.

En palabras da conselleira, o proxecto Juan María by lolola e outros destas características demostran que “se a calquera persoa se lle facilitan os apoios necesarios e se garante o principio de equidade na contorna da que forma parte, pode chegar a participar activamente no mercado laboral e na sociedade”. Precisamente, Lorenzana defendeu a pasada semana ante a UE, no Consello de Emprego, Política Social, Sanidade e Consumidores (Epsco), celebrado en Luxemburgo, que o emprego constitúe un dos medios máis importantes para asegurar a autonomía, o benestar e a plena participación das persoas con discapacidade e sinalou que a non incorporación deste colectivo ao mercado de traballo implica “unha perda inxustificada de talento humano”.

A conselleira tamén demandou en Europa que se incrementen progresivamente os apoios á formación e capacitación profesional, os incentivos á contratación e o nivel de sensibilización do tecido empresarial respecto das oportunidades que ofrece a diversidade de perfís.

Sinalou, ademais, a importancia de apostar pola colaboración público–privada para mudar os paradigmas e dar o salto definitivo da percepción do emprego protexido para as persoas con discapacidade ao emprego ordinario e, neste senso, indicou que é preciso poñer en marcha programas como o de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos que “a formación e emprego van da man”, subliñou.

Ao respecto, agradeceu o labor que desenvolve neste senso o centro especial de emprego Juan María de Nigrán que no ano 2014 naceu para facilitar o acceso deste colectivo a un traballo digno.

A Administración autonómica vén traballando intensamente nos últimos anos para garantir unha verdadeira integración das persoas con discapacidade. Nesta tarefa é fundamental, en palabras de Lorenzana, o labor despregado polos centros especiais de emprego aos que a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade destina 20 millóns de euros este ano (un 4% máis con respecto á anualidade anterior) para xerar e manter os seus postos de traballo. Trátase dun programa de axudas que forma parte do Plan Emprega Discapacidade e Exclusión Social que conta para 2022 cun orzamento de máis de 40 millóns de euros dirixidos exclusivamente á execución de políticas activas de emprego para estes colectivos prioritarios para o Goberno galego.

