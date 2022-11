A Xunta convocará un novo concurso para a adxudicación de máis de 33.000 m2 de solo urbanizado para a construción de vivenda protexida

Ofertaranse parcelas dispoñibles nas cidades da Coruña, Ferrol, Lugo e Pontevedra con capacidade para edificar nelas máis de 1.000 novas vivendas

Como novidade, os promotores tamén poderán optar á adxudicación do solo en dereito de superficie durante 60 anos e coa obriga de destinar os inmobles a alugueiro

A Xunta de Galicia convocará un novo concurso público para a adxudicación de 17 parcelas que suman máis de 33.000 metros cadrados de solo residencial urbanizado nos concellos da Coruña, Ferrol, Lugo e Pontevedra, que deberán destinarse á construción de vivendas protexidas.

Este concurso incluirá como novidade a posibilidade de que as parcelas se poidan adxudicar en dereito de superficie, cunha duración de 60 anos e a obriga por parte dos promotores de que as vivendas se destinen a alugueiro. Esta opción verase reforzada pola próxima convocatoria de axudas para a promoción en solo público de vivendas en réxime de alugueiro durante un período mínimo de 50 anos. A convocatoria destes incentivos terá unha dotación de 16,12 millóns de euros financiados con fondos europeos.

Os adxudicatarios de solo en dereito de superficie pagarán un canon anual equivalente ao 0,1% do prezo de venda da parcela, cunha revisión anual segundo o IPC. Tamén poderán solicitar unha carencia no pago de dous anos.

Ademais e ao igual que en convocatorias anteriores, o solo ofertado tamén poderá adxudicarse en réxime de compravenda. Neste caso, o prezo das parcelas fixarase en función do réxime de protección que o adxudicatario vaia solicitar, de forma que as parcelas para vivendas de réxime especial terán os prezos máis baixos e as de réxime concertado, os máis altos, situándose entre ambas as de réxime xeral.

En total, no marco deste novo concurso ofertaranse un total de 17 parcelas, das cales cinco corresponden ao Parque Ofimático da cidade da Coruña, oito ao polígono do Bertón, en Ferrol, dúas a Garabolos, na capital lucense, e outras dúas ao barrio de Valdecorvos, en Pontevedra.

A superficie total de solo urbanizado que se incluirá no procedemento acada os 33.053 metros cadrados e o número estimado de vivendas que se poderían construír sobre estes terreos supera o millar.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando