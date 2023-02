A Xunta convoca unha nova edición dos premios Talento Mozo para recoñecer a traxectoria e capacidade da mocidade galega

Distinguiranse as mellores candidaturas nas modalidades de Ciencia, Rural, Deporte, Empresa e Cultura e creación

As persoas gañadoras en cada unha das categorías recibirán un premio en metálico de 5000 euros, ademais dunha distinción honorífica e un diploma acreditativo



A Xunta abriu esta semana o prazo de presentación de solicitudes á terceira edición dos premios Talento Mozo Galicia, cos que recoñece e dá visibilidade ao enxeño e capacidades das mozas e mozos da xuventude da Comunidade. O

publicou o pasado martes, día 14 de febreiro, as bases e a convocatoria deste certame, no que se distinguen cinco modalidades: Ciencia, Rural, Deporte, Empresa e Cultura e creación.

As persoas interesadas en concorrer a estes galardóns teñen un mes de prazo ?contado a partir do día seguinte da publicación da convocatoria no DOG? para presentar as súas solicitudes por medios electrónicos, a través do formulario que teñen dispoñible

. Os requisitos son ter entre 18 e 35 anos, estar domiciliado en Galicia e contar cunha traxectoria relevante na modalidade do premio polo que compita. Ademais, unha mesma persoa non poderá presentarse como candidata a máis dunha modalidade do premio e os gañadores en edicións anteriores non poderán volver presentarse nin na categoría na que resultasen galardoadas nin nas demais.

Así mesmo, as mozas e mozos que se presenten a Talento Mozo Galicia deberán achegar coa solicitude unha memoria descritiva do proxecto ou traxectoria que opta ao premio; o seu currículo e documentación oficial acreditativa dos méritos alegados. Tamén poderá achegar outra documentación que considere relevante, como apoios á candidatura, publicacións ou fotografías.

A persoa gañadora en cada unha das modalidades recibirá unha gratificación económica de 5000 euros, ademais dunha distinción honorífica e un diploma acreditativo. A entrega de premios Talento Mozo Galicia farase nun acto público de carácter institucional co fin de poñer en valor ás persoas gañadoras en cada unha das categorías.

O xurado do certame estará formado por un máximo de doce membros, que serán designados entre persoas destacadas no ámbito institucional e social pola súa relevancia profesional e persoal en cada unha das modalidades do certame.

Os gañadores das dúas primeiras edicións dos premios Talento Mozo Galicia pódense consultar na páxina web de Xuventude, tanto no





