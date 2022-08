A Xunta convoca os Premios Fin de Carreira para titulados superiores de música, arte dramática, conservación e restauración de bens culturais e deseño

Están dirixidos ao alumnado destas ensinanzas que rematou os seus estudos no curso 2021–22 cunha nota media igual ou superior a 8,5 no expediente

O prazo para presentar as solicitudes remata o 12 de setembro



A Xunta de Galicia vén de convocar os Premios Fin de Carreira para o alumnado de ensinanzas artísticas superiores de Música, de Deseño, de Arte Dramática e de Conservación e Restauración de Bens Culturais en centros públicos de Galicia.

Estes galardóns –cuxos requisitos poden consultarse no Diario Oficial de Galicia recoñecen a excelencia no rendemento académico e o esforzo, traballo e dedicación dos alumnos destas ensinanzas que remataron os seus estudos no curso 2021–22. Ademais, os galardoados recibirán unha dotación económica dun máximo de 3.500 euros.

En total poderán concederse ata seis premios, a razón de dous para as ensinanzas superiores de Música, outros dous para ensinanzas superiores de Deseño, un para ensinanzas superiores de Arte Dramática e outro para ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

Entre os requisitos cómpre salientar ter finalizado os estudos das titulacións artísticas antes sinaladas no curso 2021–22 cunha puntuación media no expediente académico igual ou superior a 8,5 puntos. Os interesados deberán formular as solicitudes de xeito exclusivamente electrónico na sede electrónica da Xunta de Galicia, podendo empregar o sistema Chave365 . O prazo para presentar as solicitudes estará aberto