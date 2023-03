A Xunta convoca os premios extraordinarios de Formación Profesional de grao superior aberto a todos os alumnos que remataron estudos en 2022

Estes galardóns, cunha dotación de 1.000 ? por premiado, teñen como obxectivo recoñecer o esforzo e o bo aproveitamento académico deste alumnado

O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o día 20 de abril

vén de convocar os

correspondentes ao curso 2021/2022 para o alumnado que rematou os seus estudos no ano 2022.

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade convoca ata 23 premios extraordinarios, un por cada familia de Formación Profesional de grao superior implantada en Galicia. Poderán optar a estes premios os estudantes que obtiveran unha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,5 puntos, entre outros requirimentos.

O prazo de presentación de solicitudes para optar aos galardóns estará aberto ata o día 20 de abril. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través da

O obxectivo destes galardóns é recoñecer publicamente os méritos excepcionais baseados no esforzo e no traballo do alumnado que cursou cun excelente resultado académico estudos de Formación Profesional de grao superior en Galicia e enmárcanse dentro das diferentes accións que leva a cabo a Xunta para a posta en valor e fomento da excelencia dentro do sistema educativo galego.

A dotación orzamentaria para estes premios é de 23.000 euros que se distribuirán entre os galardoados na mesma contía, de 1.000 ? por alumno. Ademais da correspondente dotación económica, a obtención destes premios dálle dereito ao alumnado a concorrer, logo de inscrición, ao correspondente Premio Nacional de Formación Profesional de grao superior





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando