A Xunta convoca os Premios Escolares Innovaugas 2022 para incentivar a educación ambiental arredor da utilización da auga e a preservación do medio natural

A iniciativa está dirixida aos alumnos de 1º e 2º curso de primaria co obxectivo de estimular bos costumes no uso da auga, o coñecemento dos ecosistemas hidrolóxicos, as dinámicas fluviais e os riscos asociados a eventos extremos ou ao cambio climático



Proponse o desenvolvemento dunha peza audiovisual, dunha duración máxima de 1 minuto e mínima de 15 segundos, relacionada con algúns dos obxectivos do proxecto desenvolvido pola Xunta Innovaugas 4.0



En cada provincia seleccionaranse 4 equipos finalistas e, de entre eles, un equipo gañador por provincia, que recibirá 3.000 euros; ademais de agasallarase aos membros dos 16 equipos finalistas cun bidón de auga fabricado con plástico reciclado



A Xunta vén de convocar os Premios Escolares Innovaugas 2022 para incentivar a educación ambiental entre os máis novos arredor da utilización da auga e a preservación do medio natural.

O Diario oficial de Galicia publica hoxe as bases desta convocatoria conxunta da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, e da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, dirixida aos centros educativos do primeiro e segundo curso de primaria de toda Galicia.

Este certame enmárcase no proxecto Innovaugas 4.0, no que Augas de Galicia está a impulsar a compra pública innovadora para avanzar cara a unha xestión dos recursos hídricos en Galicia verdadeiramente integral, que aborde a protección e o equilibrio dos ecosistemas e os recursos naturais en paralelo a un benestar económico e social equitativo.

Ao abeiro desta iniciativa, a Xunta pretende estimular entre o alumnado de primaria, cun enfoque didáctico adaptado aos novos tempos, a adquisición de bos costumes na utilización da auga e o coñecemento do comportamento dos ecosistemas hidrolóxicos naturais, as dinámicas fluviais ou os riscos asociados a eventos extremos ou ao cambio climático.

Para iso os Premios Escolares Innovaugas 2022 propoñen o desenvolvemento dunha peza audiovisual, dunha duración máxima de 1 minuto e mínima de 15 segundos, pensada para a súa difusión a través de redes sociais, que pode empregarse como un recurso máis para incentivar a curiosidade do alumnado por adquirir novos coñecementos e pola aprendizaxe de novos contidos, neste caso, ao respecto da auga.

O importe total dos premios en metálico desta convocatoria suma 12.000 euros e están cofinanciados pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo FEDER Plurirrexional de España 2014–2020.

Poderán participar nesta convocatoria os centros educativos que oferten ensinanzas de 1º e 2º curso de primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Cada centro poderá participar cunha ou varias aulas destes dous cursos. Cada aula constituirá un equipo conformado polo alumnado da aula e un docente responsable. Admitirase unha participación por aula.

A temática da peza audiovisual estará relacionada con, polo menos, algúns dos obxectivos do proxecto Innovaugas 4.0: xestión de recursos hídricos e do medio ambiente, resiliencia fronte ao cambio climático no ámbito hidrolóxico ou economía circular da auga. Para a valoración das candidaturas o xurado terá en conta criterios didácticos e científicos, pero tamén a orixinalidade e capacidade comunicativa da peza.

En cada provincia, o xurado seleccionará 4 equipos finalistas e, de entre eles, un equipo gañador por provincia, que recibirá 3.000 euros como premio. Ademais deste galardón, agasallarase aos membros dos 16 equipos finalistas cun bidón de auga fabricado con plástico reciclado.

O profesorado participante responsable das candidaturas que resulten premiadas recibirá un diploma de Augas de Galicia que lles acredita como gañadores. Estes docentes responsables dos vídeos gañadores recibirán da Consellería de Cultura, Educación e Universidade un certificado de premio de innovación educativa cunha equivalencia de 12 horas de formación do profesorado.

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto desde mañá ata o vindeiro 31 de xaneiro, a través da sede electrónica da Xunta

https://acortar.link/QZUMcU Nos seguintes enlaces pode consultarse a resolución e o extracto publicado hoxe no DOG información: https://acortar.link/nRoVfC

Innovaugas 4.0 é un proxecto promovido pola Xunta, a través de Augas de Galicia, co que se buscar alcanzar solucións novas para a xestión integrada avanzada das augas, optimizar os recursos hídricos e dar resposta a longo prazo ás demandas dos diferentes usos da auga, en equilibrio co medio natural e os ecosistemas fluviais, respectando o logro dos obxectivos ambientais establecidos para as masas de auga e atendendo aos novos escenarios determinados polo cambio climático.

O proxecto Innovaugas 4.0 conta cun orzamento de 7 millóns de euros e está cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014–2020.

Innovaugas 4.0 foi seleccionado polo Ministerio de Ciencia e Innovación no ano 2020 e conta cunha axuda de fondos europeos de 4,2 M?, sendo cofinanciado tamén pola Axencia Galega de Innovación, con 700.000 euros, e por Augas de Galicia, con 2,1 M?.





