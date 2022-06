A Xunta convoca os Premios da Cultura Galega en 2022

Os galardóns recoñecen o labor creativo e a súa expansión cara novos espazos nos campos das Letras, Artes Visuais, Artes Escénicas, Música, Audiovisual, Lingua, Patrimonio Cultural e Proxección Exterior

As institucións e entidades culturais ou profesionais relacionadas con cada modalidade dispoñen de dous meses para presentar as candidaturas



A Xunta de Galicia vén de convocar os Premios da Cultura Galega 2022 en todas as súas modalidades, uns galardóns que teñen por obxecto recoñecer o labor creativo en Galicia e a súa expansión nos novos espazos que se abren na actualidade en diferentes ámbitos.

As oito modalidades convocadas son as de Letras, Artes Visuais, Artes Escénicas, Música, Audiovisual, Lingua, Patrimonio Cultural e Proxección Exterior. As institucións e entidades culturais ou profesionais relacionadas con cada unha delas dispoñen de dous meses para presentar as candidaturas, tal e como se recolle no

Diario Oficial de Galicia

. As solicitudes deben presentarse antes do 9 de agosto por medios electrónicos a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia e á mesma engadiráselle os méritos das candidaturas cunha xustificación descritiva.

O xurado que valorará as propostas estará presidido polo conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades e contará con representación do Consello da Cultura Galega, das universidades, da Real Academia Galega, da Real Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario, da Xunta de Galicia, a través das áreas de Cultura e Igualdade, e de catro persoas de recoñecido prestixio no eido da cultura, designadas polo Goberno galego.

En cada unha das modalidades, os Premios da Cultura Galega concederán un único galardón e non poderá recaer máis dun recoñecemento na mesma persoa. As persoas propostas como candidatas teñen que estar vivas e os colectivos e entidades deben ter actividade na data de formalización da candidatura. Os seleccionados recibirán como premio unha escultura ou peza conmemorativa realizada por un artista galego de acreditado prestixio e un diploma acreditativo.

Os Premios da Cultura Galega recoñecen a excelencia creativa, a capacidade de intercambio, a experimentación e a proxección da construción cultural de Galicia. Na pasada edición, os galardoados foron o narrador e articulista Bernardino Graña, na modalidade de Letras; a pianista Natalia Lamas, na de Música; a compañía Nova Galega de Danza, na categoría de Artes Escénicas; a directora e produtora cinematográfica Zaza Ceballos, no eido Audiovisual; o artista Antón Pulido, en Artes Visuais; o programa Dígocho eu! na modalidade de Lingua; a Federación de Asociacións Galegas da República Arxentina, na categoría de Proxección Exterior, e o mosteiro de San Pedro de Rocas en Patrimonio Cultural.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando