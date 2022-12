A Xunta convoca por un total de 280.000 € dúas ordes de axudas destinadas a mellorar a xestión de terreos cinexéticos e a fomentar a riqueza piscícola dos ríos

No caso das subvencións dirixidas aos Tecores, dotadas neste caso de 230.000 ?, poderán cubrir o 100% do investimento, cun límite por solicitude de ata 16.000 ?

Cun orzamento reservado para o ano que vén de 50.000 ?, as 69 entidades colaboradoras de pesca continental rexistradas en Galicia poderán optar a axudas de case 12.000 ? para organizar actividades divulgativas e accións de vixilancia fluvial

O prazo para acollerse a ambas ordes comezará mañá e permanecerá aberto un mes

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2022

A Xunta convocou hoxe dúas ordes de axudas dirixidas,

. O orzamento de ambas liñas para o próximo ano suma un total de

No caso das subvencións dirixidas a titulares de terreos cinexéticos ordenados (Tecor), poderán acceder a incentivos para levar a cabo actuacións que garantan o equilibrio destes hábitats mediante traballos de roza e trituración mecánica de mato, entre outros, ou para a construción de tobeiras artificiais nestes espazos.

Segundo a orde publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia o orzamento global destinado pola Xunta a estas axudas o vindeiro ano será de 230.000 euros, o que supón un incremento do 15% respecto da dotación que tiñan este ano. A axuda poderá acadar o 100% do importe da actuación subvencionable, cun límite de 10.000 euros para financiar actuacións de roza e de 6.000 euros para construír tobeiras.

Cómpre lembrar que esta é a terceira orde de axudas consecutiva que publica a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para apoiar aos titulares de Tecores co fin de garantir o equilibrio dos hábitats cinexéticos.

En canto á outra orde de subvencións, os potenciais beneficiarios son as entidades colaboradoras de pesca continental rexistradas en Galicia ?a día de hoxe, un total de 69? e conta para 2023 cun orzamento de 50.000 euros.

Neste caso, a convocatoria distingue entre actuacións de vixilancia de tramos fluviais a executar entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro de 2023, cun límite por axuda de 9.360 euros; e actividades divulgativas e formativas como charlas ou talleres cuxo fin sexa o fomento da pesca sen morte, o emprego das técnicas menos lesivas e a promoción e difusión dos valores deportivos e ambientais ligados á práctica desta actividade deportiva, sobre todo, entre a poboación moza, cun importe máximo de 2.500 euros.

Trátase da cuarta convocatoria que fai a Xunta desde o ano 2020 das axudas a entidades colaboradoras de pesca continental rexistradas en Galicia.





