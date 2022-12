A Xunta convoca para xaneiro e marzo os actos expropiatorios para executar as obras que completan a mellora da PO-234 entre Cerdedo-Cotobade e Ponte Caldelas

A Xunta destinará máis de 1 M? a esta actuación na vía entre Laxoso e o cruce do Portasouto, incluíndo a mellora dos itinerarios peonís, da calzada e dos seus elementos para reforzar a seguridade viaria

O levantamento de actas previas fíxase para o 25 e 26 de xaneiro no salón de plenos do Concello e a formalización das actas de ocupación para o 28 e o 29 de marzo

Procederase á corrección do trazado e ampliarase a calzada ata os 7 metros de ancho, ademais de mellorar as interseccións dos viarios públicos coa estrada autonómica

Esta nova intervención da Xunta completará o acondicionamento desta vía que une os núcleos de Ponte Caldelas e Aguasantas, en Cerdedo–Cotobade, estando xa executadas dúas fases anteriores cun investimento autonómico de preto de 1,25 M?

A Xunta segue traballando no mantemento e mellora da rede viaria autonómica co fin de reforzar a seguridade e a comodidade dos usuarios

A Xunta publicou hoxe no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra a convocatoria, para xaneiro e marzo, dos actos expropiatorios para

executar as obras de acondicionamento da estrada autonómica PO–234 entre Laxoso e o cruce do Portasouto, no concello de Ponte Caldelas.

Os actos para o levantamento de actas previas á ocupación terán lugar os días 25 e 26 de xaneiro de 2023, entre as 09:00 e as 13:45 horas, no salón de plenos do Concello de Ponte Caldelas. A formalización das actas de ocupación levarase a cabo no mesmo lugar e idéntico horario os días 28 e 29 de marzo de 2023.

A intervención

proxectada polo departamento de Infraestruturas da Xunta céntrase

no tramo de preto de 1,6 km da

PO–234, entre os puntos quilométricos 2+580 e 4+150 e conta cun prazo de execución de oito meses.

Máis en detalle, as actuacións comezarán polos

traballos de mellora puntual do trazado e a ampliación da calzada ata os 7 metros de ancho, acadándose 2 carrís de 3 metros e 2 beiravías de 0,50 metros, co obxecto de mellorar a seguridade viaria.

A execución da mellora desta vía dividiuse en tres fases. Xa está a disposición dos veciños o tramo mellorado entre o cruce do Portasouto e Aguasantas e tamén está acondicionado o treito entre Ponte Caldelas e Laxoso.





