A Xunta convoca para febreiro e marzo os propietarios dos terreos necesarios para completar a mellora integral da PO-235 no concello da Lama

Os actos para o levantamento de actas previas terán lugar os días 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de febreiro e a formalización das actas de ocupación os días 19, 20 e 21 de marzo na Casa do Concello



As obras, en fase de contratación e cun prazo de execución de 12 meses, supoñen un investimento global de 3,9 M?



Actuarase en 7 km desta vía, desde a parroquia de Seixido ata A Portela da Cruz, no límite coa provincia de Ourense, co obxectivo de mellorar as condicións de circulación e facilitar desprazamentos máis seguros



Ampliarase a calzada ata os 7 metros de ancho, distribuída en 2 carrís de 3 metros e con beiravías de 0,50 metros, ademais de cuneta transitable de 1,5 metros, e tamén se mellorará o trazado en diversas curvas



A Xunta publica hoxe no

a resolución da convocatoria, para este vindeiro mes de febreiro e para o mes de marzo, dos actos expropiatorios necesarios para

obras que completarán a mellora integral da estrada PO–235 no concello da Lama.

A formalización das actas de ocupación levarase a cabo os días 19, 20 e 21 de marzo, no mesmo horario e no mesmo lugar.





