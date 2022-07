A Xunta convoca para agosto e outubro os propietarios dos terreos necesarios para executar a mellora da estrada LU-710 en Baralla

O levantamento de actas previas está previsto os días 23, 24 e 25 de agosto na Casa do Concello e a formalización das actas de ocupación o 19 e o 20 de outubro

A intervención, coa que se actúa desde a intersección da N–VI ata o enlace coa A–6, suporá un investimento autonómico de máis de 2,6 M?

Ensancharase e mellorarase a vía ao longo de 4,5 km, dotándoa dunha plataforma ampliada a 7 metros, cun carril por sentido de 3 metros cada un

Actuarase puntualmente no trazado para incrementar a visibilidade, remodelarase a intersección coa N–VI e disporase un carril central e cuñas de cambio de velocidade

A Xunta asume o impulso desta actuación, tras ser rexeitada polo Ministerio de Transportes a proposta para o seu financiamento no marco dos fondos Next Generation

A Xunta publicou no Diario Oficial de Galicia (DOG) a convocatoria, para agosto e outubro, dos actos expropiatorios para

as obras de

mellora e acondicionamento da estrada LU–710, desde a intersección da N–VI ata o enlace coa A–6, en Baralla.

Os actos para o levantamento de actas previas á ocupación terán lugar os días 23, 24 e 25 de agosto entre as 8:45 horas e as 14:15 horas, no caso dos dous primeiros días, e ata as 13:00 horas no último, no salón de plenos do Concello de Baralla.

A formalización das actas de ocupación levarase a cabo os días 19 e o 20 de outubro, das 8:30 ás 14:30 horas o primeiro día, e das 8:30 ás 13:30 horas o segundo. No seguinte enlace ao DOG pode consultarse toda a información:

https://cutt.ly/cL3C8Wc

A intervención ten como obxectivo incrementar a seguridade viaria na contorna, para o que se propón o ensanche e mellora desa estrada autonómica entre a N–VI e a A–6, nunha lonxitude de preto de 4,5 quilómetros . As

obras suporán un investimento autonómico de máis de 2,6 M? e terán un prazo de execución de 18 meses.

As intervencións na vía autonómica LU–710 consistirán na execución dunha plataforma ampliada a 7 metros de sección, sen incluír as cunetas, cun carril por sentido de 3 metros cada un e beiravías de 0,5 metros.

Mellorase puntualmente o trazado con variantes en alzado e en planta para aumentar a visibilidade e a perceptividade en tramos concretos da estrada, o que incrementará a seguridade viaria.

Tamén se prevé a remodelación da intersección coa N–VI, cunha solución que canaliza, cun carril central de espera e cuñas de cambio de velocidade, os dous xiros á esquerda que actualmente se realizan de forma directa.

Os traballos inclúen, ademais, a

rehabilitación do firme e a implantación de paradas de bus; e un acceso desde a estrada LU–710, solicitada no proxecto inicial.

A intervención realízase baixo un criterio de respecto co medio, porque discorre por unha zona con gran valor ambiental e paisaxístico, a ribeira do río Neira, e cunha orografía moi accidentada.

Cómpre lembrar que a Xunta remitiu unha proposta de financiamento desta actuación ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana no marco do programa Next Generation, pero foi rexeitada.

A Xunta asume o impulso da intervención, mantendo a súa aposta continua pola vertebración territorial e o reforzo da competitividade da provincia de Lugo a través do desenvolvemento de novas infraestruturas viarias.





