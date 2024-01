A Xunta convoca oposicións de ensino público para 1743 prazas en máis de medio cento de especialidades

Rueda dá a coñecer que as probas se celebrarán a partir do sábado 22 de xuño, unha vez remate o curso escolar

Precisa que haberá 1512 prazas, o 86 % de novo ingreso, e as 231 restantes serán de promoción interna aos corpos de ensino secundario e de inspectores

Das de acceso libre 520 son de mestres, 875 de profesores de ensino secundario, 84 de especialistas en sectores singulares da FP e 33 de docentes de escolas de idiomas

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que a través da Oferta Emprego Público docente de 2024, o Goberno galego convocará un total de 1743 prazas este ano para máis de medio cento de especialidades. “É a OPE máis alta dos últimos cinco anos”, salientou o mandatario galego, quen precisou que as probas celebraranse a partir do sábado 22 de xuño, unha vez remate o curso escolar.

O obxectivo desta convocatoria é consolidar a estabilidade do que é o piar do sistema educativo público, os docentes, co obxecto de seguir aumentando o número de mestres no ensino e mellorar a atención dos alumnado. Non en balde, segundo salientou o presidente da Xunta,

das 1743 prazas, un total de 1512, o 86 %, son de novo ingreso. Delas, segundo precisou, 520 son para o corpo de mestres, 875 para o de profesores de ensino secundario, 84 do novo corpo de profesores especialistas en sectores singulares da FP e 33 de escolas oficiais de idiomas.

A maiores, as oposicións permiten ao profesorado avanzar na súa carreira docente. Deste xeito, Rueda avanzou que as 231 prazas restante son para que funcionarios docentes poidan acceder ao corpo de profesores de ensino secundario (220) ou ao de inspectores de educación (11).

Tanto o decreto de oferta de emprego público como as convocatorias foron presentadas ás organizacións sindicais na Mesa Sectorial, onde se analizou a

distribución por especialidades, a reflectida nas seguintes táboas:

Lingua Castelá e Literatura

Xeografía e Historia

Física e Química

Bioloxía e Xeoloxía

Educación Física

Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos

Acceso ao corpo de Inspectores de Educación

Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos





