A Xunta convoca o novo Bono Alugueiro Mocidade, que se poderá solicitar por medios electrónicos desde mañá

As axudas van dirixidas a facilitar ás persoas de entre 18 e 35 anos o pago da súa vivenda ou habitación habitual en réxime de alugamento ou de cesión de uso

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2022

Estas subvencións, que se concederán por un período de 2 anos e cun importe de 250 euros ?sempre que non supere a contía da renda mensual?, están dirixidas a persoas de entre 18 e 35 anos que teñan a súa residencia habitual nunha vivenda ou habitación en réxime de alugamento ou de cesión de uso. De igual xeito, deberán acreditar que dispoñen dunha fonte regular de ingresos e estes non poderán superar 3 veces o Iprem, é dicir, 24.318,84 euros anuais.

A partir de mañá, venres, as persoas que reúnan os requisitos económicos, de idade e todos os que se recollen na propia convocatoria poderán solicitar esta subvención, un trámite que terán que facer, obrigatoria e necesariamente, por medios electrónicos.

Para isto, os interesados deberán presentar o correspondente formulario de solicitude

na sede electrónica da Xunta

, realizar unha serie de declaracións responsables ?oito en total? así como cumprimentar os anexos correspondentes.

A maiores, os solicitantes do bono terán que achegar pola mesma vía a seguinte documentación complementaria:

·

Contrato de alugamento da vivenda ou de habitación ou contrato de cesión de uso.

·

Referencia catastral do inmoble, se non figura no contrato.

·

Documento asinado polo arrendador no que conste o importe da renda ou prezo de cesión individualizado, no caso de que se inclúan gastos de comunidade e/ou anexos, cuxo importe non estivese desagregado.

·

Certificado ou volante de empadroamento colectivo no que consten as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda en cuestión; ou ben certificado individual, se na vivenda reside unicamente o solicitante.

·

Documentación xustificativa da fonte regular de ingresos da persoa solicitante.

Así mesmo, no caso de que o solicitante teña dereito ao recoñecemento da axuda con carácter retroactivo ?desde a data de sinatura do contrato de alugueiro ou cesión,

pero nunca con efectos anteriores ao 1 de xaneiro de 2022

? tamén deberán presentar estrato ou certificado bancario que acredite o pagamento da renda nas mensualidades anteriores á solicitude, e no caso de que o pago íntegro fose realizado por unha única persoa en nome das restantes, un escrito de conformidade dos outros arrendatarios.

Por último, se o solicitante aínda non ten asinado ningún contrato pero está en condicións de subscribilo, tamén poderá pedir o bono alugueiro mocidade e optar á súa concesión nas mesmas condicións.

Para isto, deberá achegar xunto coa súa solicitude electrónica un compromiso, asinado por arrendador e arrendatario ou arrendatarios, da formalización dun contrato de alugamento ou cesión de uso no que se faga constar o importe da renda ou do prezo da cesión individualizado; o concello no que se localiza a vivenda; a referencia catastral do inmoble; as persoas arrendatarias que subscribirán o futuro contrato; e a data a partir da cal terá efectos económicos.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando