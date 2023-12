A Xunta convoca a nova edición dos cursos para a habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

O DOG publica hoxe a información e o calendario das 11 accións formativas previstas para 2024, que terán lugar na Academia Galega de Seguridade Pública

O pasado ano 660 persoas foron habilitadas a través desta iniciativa

Santiago de Compostela, 15 de decembro de 2022

Diario Oficial de Galicia

publica hoxe a

convocatoria dos cursos para a habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas que se van impartir en 2024. Trátase de 11 accións formativas dunha única sesión de seis horas que terán lugar na Academia de Seguridade Pública de Galicia, no concello da Estrada.

Nos cursos abórdanse aspectos básicos da normativa de espectáculos públicos e actividades recreativas, así como das de xogo, en materia de igualdade e relacionada cos horarios. O temario inclúe tamén os dereitos e deberes das persoas usuarias, dereitos fundamentais e dereito de admisión, ademais do réxime xurídico das persoas menores de idade. Medidas de seguridade, autoprotección, primeiros auxilios e o protocolo en situación de perigo son outros dos contidos previstos.

A iniciativa vai dirixida ás persoas interesadas en realizar a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, así como aos espazos e establecementos abertos ao público nos que se desenvolvan. As solicitudes de inscrición presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta (

https://sede.xunta.gal

) e o prazo para facelo comeza mañá.

O pasado ano 660 persoas foron habilitadas para o control de acceso a través destes cursos. Delas, 197 foron mulleres, o que supón case un terzo e demostra que cada vez é maior o número de mulleres que se dedican ao exercicio desta profesión tradicionalmente monopolizada por homes.

Esta formación substitúe as probas de coñecementos anuais e ao test psicolóxico que tiñan que superar os aspirantes antes da actualización do decreto de 2010. Deste xeito, é necesario superar igualmente unha proba de coñecementos, pero cos cursos o proceso acúrtase moito respecto ás probas anuais anteriores á aprobación do Decreto 48/2021, que derrogou o que estaba vixente desde 2010.

O Goberno galego contribuíu co novo decreto a unha regulación dos requisitos que debe cumprir o persoal de acceso máis práctica e adaptada á realidade e á normativa actual. Deste xeito, preténdese simplificar e axilizar os procesos tanto para a obtención como para a renovación da habilitación reformulando o temario da proba de coñecemento.

Entre as funcións do persoal de acceso, figuran as de controlar a entrada das persoas ao establecemento, comprobar a súa idade e identidade, controlar a adquisición da entrada ou localidade, supervisar que non se exceda a capacidade máxima autorizada, vixiar que as bebidas non sexan sacadas do local, prohibir o acceso fóra do horario de peche, e incluso, se fose necesario, auxiliar as persoas que se encontren feridas e chamar ao teléfono de emerxencias correspondente.





