A Xunta convoca en marzo os actos expropiatorios para completar na estrada AC-550 o cambio de sentido no miradoiro de Fonforrón, en Porto do Son

Trátase de culminar as intervencións de mellora da seguridade viaria nesta vía autonómica e de habilitar este cambio de sentido entre Porto do Son e a praia de Arnelas, para o que se require ensanchar a estrada



Segundo recolle hoxe o Diario Oficial de Galicia, o levantamento de actas e a formalización das actas de ocupación fíxase para o día 2 de marzo ás 10:30 horas na Casa do Concello



As intervencións na AC–550 permite rehabilitar o firme e inclúen outras accións de reforzo da seguridade nesta vía que rexistra unha intensidade media de tráfico de entre 5.000 e 9.000 vehículos/día, máis aínda no verán



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publicou hoxe no Diario Oficial de Galicia a resolución da convocatoria, para o vindeiro mes de marzo, dos actos expropiatorios para completar na estrada AC–550

as obras de cambio de sentido no miradoiro de Fonforrón, no concello de Porto do Son.

actuacións de mellora do firme que se están ultimando e que abranguen un treito de 38 km nos concellos de Noia, Porto do Son e Ribeira, ás que se destinan un investimento autonómico de 2,7 M?.

Os actos para o levantamento de actas previas á ocupación e de formalización das actas de ocupación levaranse a cabo o vindeiro día 2 de marzo ás 10:30 horas, na Casa do Concello de Porto do Son.

No seguinte enlace ao DOG pode consultarse esta información:

https://acortar.link/sn7PPp

, o proxecto inclúe unha actuación de mellora da seguridade viaria, centrada na habilitación dun cambio de sentido entre Porto do Son e a praia de Arnelas, que require ensanchar a estrada. No marco desta actuación, que se desenvolve en dominio público da vía autonómica, é necesario efectuar a expropiación dunha parcela na entorna do miradoiro de Fonforrón para poder completala, o que poñerá fin ao conxunto das obras.

As obras de mellora do firme da estrada AC–550, iniciadas o pasado mes de setembro, teñen como obxectivo ofrecer a veciños e usuarios desprazamentos máis cómodos e seguros nesta estrada que rexistra unha intensidade media de tráfico de entre 5.000 e 9.000 vehículos/día, incrementándose máis aínda no verán.

No marco dos traballos de rehabilitación e mellora de firme, o departamento de Infraestruturas da Xunta incluíu outras dúas intervencións que redundarán no reforzo da seguridade viaria.

Así, por unha parte, no citado miradoiro de Fonforrón preveuse a habilitación dun cambio de sentido que require ensanchar a estrada; e, por outra parte, tamén en Porto do Son, uns quilómetros despois, un carril central de espera para garantir xiros máis seguros cara á esquerda. A intervención complétase con traballos de drenaxe, limpeza de cunetas, sinalización e defensas.

A Xunta mantén o esforzo pola mellora da rede viaria autonómica na contorna, con actuacións como como as rotondas de Portosín e de Xuño xa executadas, ou agora coa rehabilitación da Ponte Ceilán, que está en execución, e o proxecto da variante de Ribeira.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando