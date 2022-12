A Xunta convoca máis de 5.600 prazas para o proceso de estabilización de emprego

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe e mañá as correspondentes convocatorias

Do total de prazas, 5.029 faranse polo sistema de concurso de méritos e 618 a través dun concurso–oposición

Coa publicación destes 217 procesos dáse cumprimento aos prazos marcados na Lei 20/21

A taxa de temporalidade situarase por debaixo do obxectivo do 8% fixado pola lexislación do Estado

O prazo para presentar solicitudes comeza o vindeiro 16 de xaneiro e remata o 10 de febreiro

A Xunta de Galicia convoca entre hoxe e mañá no Diario Oficial de Galicia (DOG) 5.647 prazas correspondentes ao proceso de estabilización do emprego establecido na Lei 20/21 do 28 de decembro de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

Destas prazas, 5.029 faranse polo sistema de concurso de méritos e as 618 restantes a través dun concurso–oposición. En total, o DOG publicará 217 procesos, 153 de concurso de méritos (publicados hoxe) e 64 de concurso–oposición que se publicarán mañá. A Xunta da así cumprimento aos prazos marcados pola Lei 20/21.

Neste marco, hai que lembrar que a Lei aprobada polo Goberno central distingue dous tipos de procesos: un de estabilización mediante o sistema de concurso de méritos no que se valorarán exclusivamente os méritos e outro a través do sistema de concurso–oposición que comporta a realización de exames.

O primeiro dos procesos empregarase para seleccionar todas as prazas que estivesen ocupadas de forma temporal e de xeito ininterrompido con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016, mentres que o segundo será de aplicación ás prazas ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente polo menos os tres anos anteriores ao 31 de decembro do ano 2020.

Coa incorporación de persoal fixo nestas prazas de estabilización, máis as prazas xa convocadas, a taxa de temporalidade situarase por debaixo do obxectivo do 8% fixado pola lexislación do Estado.

As 5.029 prazas ás que se accederá por concurso de méritos repártense do seguinte xeito: 531 prazas para o subgrupo A1/grupo I; 661 para o subgrupo A2/grupo II; 924 para o subgrupo C1/grupo III; 1.740 para o subgrupo C2/grupo IV e 1.173 prazas para a agrupación profesional de persoal funcionario AP/grupo V.

Dentro delas, destacan no ámbito administrativo, a convocatoria dun importante número de prazas para o Corpo superior da Administración Xeral; o Corpo de xestión; o Corpo administrativo; o Corpo auxiliar ou para a escala de persoal subalterno.

Ademais, tamén se convocan prazas na especialidade de persoal de limpeza e cociña; na especialidade de educación infantil; na escala auxiliar de coidadores; na de auxiliar de clínica; na especialidade de bombeiro/a forestal ou na escala de persoal de servizos xerais (PSX), entre outras.

En canto ás 618 prazas ás que se accederá a través do sistema de concurso–oposición e que se publicarán mañá, segréganse en 47 para o subgrupo A1/grupo I; 77 para o subgrupo A2/grupo II, 129 para o subgrupo C1/grupo III; 229 para o subgrupo C2/grupo IV e 134 prazas para a agrupación profesional de persoal subalterno (AP)/grupo V.

O prazo para a presentación de solicitudes nestes procesos de estabilización de emprego comeza o día 16 de xaneiro e remata o 10 de febreiro de 2023.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando