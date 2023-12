A Xunta convoca o concerto social para contratar 154 prazas de atención especializada a persoas con dano cerebral adquirido

A convocatoria inclúe o servizo de transporte e conta cun orzamento de 15,1 millóns de euros para o período 2024–2028

As entidades do terceiro sector interesadas teñen, a partir de mañá, un mes de prazo para presentar as súas solicitudes a través da sede electrónica da administración autonómica

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2023

Diario Oficial de Galicia (DOG)recolle hoxe os requisitos que deben cumprir as entidades sociais para queiran concorrer a esta oferta de prazas, que inclúe o servizo de transporte vinculado ás mesmas e que conta cun orzamento de 15,1 millóns de euros para o período 2024–2028. A Xunta publica a convocatoria do concerto social para a reserva e ocupación de 154 prazas públicas de atención especializada a persoas con Dano Cerebral Adquirido (DCA). Orecolle hoxe os requisitos que deben cumprir as entidades sociais para queiran concorrer a esta oferta de prazas, que inclúe o servizo de transporte vinculado ás mesmas e que conta cun orzamento de 15,1 millóns de euros para o período 2024–2028.

Do total das 154 prazas desta convocatoria,117 correspóndense con servizos de centro de día e as 37 restante son de atención residencial. As organizacións do terceiro sector teñen un mes de prazo, a contar a partir de mañá, para presentar as súas propostas. Terán que rexistralas obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario que está dispoñible na sede electrónica da Administración autonómica

Esta é a primeira convocatoria de concerto social no ámbito da discapacidade que o Executivo autonómico saca adiante, comezando así a desenvolver o acordo asinado o pasado mes de novembro co terceiro sector. A este concerto social para entidades centradas na atención a persoas con DCA seguirán outras cinco para os campos da discapacidade intelectual, a discapacidade física, o autismo, a parálise cerebral, a saúde mental e a parálise cerebral. O investimento nestas seis convocatorias superará os 100 millóns de euros.

A través dos concertos sociais, o Goberno galego consolida a rede pública de recursos para atender a persoas con discapacidade, evita que os usuarios teñan que percorrer longas distancias para acceder a unha praza pública e dá unha maior estabilidade ás entidades para que poidan manter no tempo servizos que son fundamentais para este colectivo. Así mesmo, increméntase nun 30% o investimento con respecto aos contratos actuais.





