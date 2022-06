A Xunta convoca axudas por un importe de 40.000 € para actuacións de mellora, conservación e divulgación das árbores e formacións senlleiras

O programa conta cunha liña dirixida a concellos e outra a persoas ou entidades propietarias dalgún elemento incluído no Catálogo galego de árbores senlleiras

As actuacións subvencionables poderán executarse ata o 30 de setembro e a contía máxima da axuda será de 4.500 ? por exemplar e de 8.000 ? no caso de formacións

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Vedra (A Coruña), 13 de xuño de 2022

A Xunta de Galicia convocou hoxe dúas ordes de axudas por un importe total de 40.000 euros dirixidas á conservación, protección, mellora e divulgación das 182 árbores e formacións incluídas actualmente no Catálogo galego de árbores senlleiras.

Así o anunciou esta mañá a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, no marco dunha visita ao pazo de Santa Cruz de Rivadulla, na que estivo acompañada polo alcalde de Vedra, Carlos Martínez, e o dono da propiedade, cuxos xardíns están incluídos na Ruta da Camelia e destacan por contar con varios elementos catalogados como senlleiros desde hai anos.

Ao igual que na anterior convocatoria, a Xunta publicou

ambos casos, os beneficiarios deben acreditar a súa condición de propietarios dalgún elemento que forme parte do catálogo.

Entre as actividades subvencionables figuran a realización de podas e actuacións de formación e control da copa; a aplicación de tratamentos fitosanitarios; as accións de conservación e mellora do entorno; iniciativas de divulgación e sinalización; e a execución de estudos. As intervencións, que en ningún caso poderán terse iniciado antes da publicación das ordes, terán como data límite de execución o 30 de setembro de 2022.

Grazas a estas liñas de incentivos, a directora xeral explicou que os beneficiarios poderán recibir unha contía equivalente ao 100% do custo da actuación a executar nestes espazos, cun límite de 4.500 euros no caso de que a axuda sexa para intervir sobre unha árbore e de 8.000 euros se se trata dunha formación.

Cómpre lembrar que os xardíns desta emblemática edificación localizada en Vedra conta cun total de nove elementos incluídos no Catálogo galego de árbores senlleiras, concretamente, sete árbores, entre as que destaca unha espectacular camelia, e dúas formacións. Ademais, desde 2001 o conxunto formado polo pazo e as zonas verdes que o rodean foron declarados Ben de interese cultural (BIC), coa categoría de monumento.

Elementos no Catálogo de senlleiras

Catálogo galego de árbores senlleiras é un rexistro público de carácter administrativo no que se inclúen todas aquelas árbores e formacións que en atención ás súas características excepcionais, merecen unha protección especial.

Trátase dunha ferramenta aberta e en constante actualización, na que poden propoñer a inclusión de elementos novos os seus propietarios, as administracións, os centros de investigación ou as asociacións e aquelas entidades privadas ou públicas que teñan entre os seus fins estatutarios a protección da natureza.

De feito, desde a aprobación do seu regulamento no ano 2007, foi obxecto xa de diversas revisións e periodicamente sométense a información pública novas propostas para valorar a posible incorporación de exemplares con valores salientables. Nestes momentos, o catálogo suma xa 182 elementos ?144 árbores e 38 formacións? pertencentes a 79 especies diferentes e coa seguinte distribución por provincias:





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando